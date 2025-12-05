Sciopero igiene ambientale: possibili disservizi nella raccolta plastica mercoledì 10 dicembre

Si informa che S.T.R. S.r.l. ha comunicato che per la data del 10 dicembre è prevista una giornata di sciopero per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale.

In tale data potranno pertanto verificarsi dei disservizi nella raccolta ed igiene urbana, compresi i centri di raccolta, raccolta ingombranti, numero verde, ecosportelli ed ogni altro servizio attinente e comunque afferente alla gestione integrata dei rifiuti urbani, dovuti all'eventuale adesione dei lavoratori.

Saranno garantiti i servizi minimi essenziali come previsto dalla norma.

Il territorio del Comune di Ceresole d'Alba potrebbe quindi subire disservizi nella raccolta plastica prevista da calendario per la giornata di mercoledì 10 dicembre.