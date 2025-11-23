“Catalogo degli oggetti smarriti in natura”: ritorna la rassegna "Filosofia in Stazione" a Mondovì

Venerdì 28 novembre, al Caffè Sociale della Stazione di Mondovì, ritorna “Filosofia in Stazione – Philosophy for Community” con un evento da non perdere. Alle ore 17, si terrà la presentazione del libro “Catalogo degli oggetti smarriti in natura. Come e perché cercarli nei libri per l'infanzia” (ed. Mimesis), con l’autrice Silvia Bevilacqua, un testo che invita insegnanti, genitori ed educatori a riscoprire il delicato rapporto tra bambini e natura attraverso la lettura.

A seguire, dalle 18 alle 19, pratica di Filosofia di comunità, un momento di dialogo aperto in cui si potranno condividere riflessioni e confronti con partecipanti di ogni età, tutto in un’atmosfera informale e accogliente.

L’incontro si inserisce nella rassegna “Diversimili – Festa dei popoli” e si conclude con un aperitivo al Caffè Sociale, per chi vuole continuare a dialogare con calma e piacere.

La partecipazione è aperta a tutti, con prenotazioni consigliate contattando il numero 366 4898168 (Miriana Turco) o scrivendo a rebuffocristina@gmail.com (Cristina Rebuffo). La Stazione di Mondovì diventa così ancora una volta un luogo di cultura viva e di comunità, dove fermarsi per pensare insieme al futuro della terra e dei più piccoli. L'incontro è organizzato in collaborazione con Propositi di filosofia formazione in philosophy for children community e Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome.