Differenze tra pneumatici per auto elettriche e pneumatici tradizionali

Le automobili elettriche stanno conoscendo un periodo di grande diffusione. Il merito va alle loro peculiari caratteristiche, tra cui spicca una maggiore efficienza energetica, che porta a ridurre di molto i consumi. Al tempo stesso questa tecnologia sta cambiando in maniera radicale il modo in cui le vetture vengono progettate.

Alcune differenze riguardano le gomme per auto elettriche , che oggi vengono sviluppate per rispondere alle specifiche esigenze di queste nuove automobili. Scopriamo insieme quali sono i principali fattori che diversificano gli pneumatici per le auto elettriche da quelli tradizionali.

Struttura rinforzata per sostenere un peso maggiore

Le auto elettriche hanno generalmente un peso superiore rispetto ai veicoli tradizionali, in gran parte dovuto alle batterie agli ioni di litio. Queste batterie offrono autonomia ed efficienza sempre più elevate, ma restano comunque componenti molto pesanti all’interno della vettura.

Di conseguenza, gli pneumatici devono sostenere un carico maggiore in ogni fase della guida, soprattutto in frenata. Per questo motivo, gli pneumatici progettati per i veicoli elettrici presentano normalmente fianchi rinforzati, carcasse più robuste e strutture interne più solide.

I benefici di una ridotta resistenza al rotolamento

Quando si parla di automobili elettriche uno dei temi chiave è senza alcun dubbio l’autonomia. Negli ultimi anni sono stati lanciati sul mercato modelli in grado di percorrere centinaia e centinaia di chilometri con una sola carica.

Scegliere le gomme adatte a queste tipologie di auto permette di ridurre il più possibile la resistenza al rotolamento delle ruote sull’asfalto per consumare meno energia e percorrere distanze maggiori.

Il valore del silenzio

Chi guida un’auto elettrica sa bene che l’assenza di combustione rende il motore estremamente silenzioso. Proprio per questo, però, i rumori generati dagli pneumatici risultano più percepibili.

Per ridurli, le gomme progettate per i veicoli elettrici integrano spesso mescole fonoassorbenti e disegni del battistrada studiati per limitare al massimo il rumore prodotto durante la marcia.

Contenere l’usura

Un aspetto da non sottovalutare è la coppia istantanea dei motori elettrici che si traduce in un’accelerazione immediata, ma anche in uno stress maggiore per gli pneumatici, che possono quindi usurarsi più velocemente.

Per questo motivo le gomme progettate per i veicoli elettrici utilizzano materiali più resistenti e duraturi, insieme a mescole ottimizzate per sopportare al meglio le accelerazioni brusche tipiche di questa tipologia di motori.

Il design del battistrada

Infine, anche il battistrada gioca un ruolo fondamentale. Gli pneumatici per auto elettriche devono infatti adottare un disegno specifico capace di offrire un grip elevato, necessario per gestire al meglio la coppia istantanea del motore. Allo stesso tempo, il profilo del battistrada viene studiato per migliorare l’efficienza aerodinamica, contribuendo a ridurre la resistenza al rotolamento e a ottimizzare l’autonomia del veicolo. In questo modo si ottiene un equilibrio ideale tra aderenza, stabilità e consumi energetici.

Dove acquistare pneumatici per auto elettriche?

Potete acquistare pneumatici per le auto elettriche su blackcircles.it: uno shop sicuro e affidabile dove potrete selezionare le caratteristiche delle gomme auto che preferite e trovare rapidamente i modelli adatti alle vostre esigenze. Inoltre, potrete scegliere se ricevere le gomme comodamente a casa o selezionare l’opzione con montaggio incluso presso un centro di montaggio convenzionato .

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.