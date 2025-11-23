CALCIO / La neve ferma il dilettantismo, rinviata Cuneo-Acqui e molte altre partite di oggi

La neve ha scombussolato i piani del calcio dilettantistico cuneese, sono infatti molte le partite di oggi, domenica 23 novembre, rinviate per l’impraticabilità dei campi.

Il primo match rinviato è stato quello che doveva vedere affrontarsi l’AC Cuneo 1905 e l’Acqui, incontro valido per la 12a giornata del girone B di Eccellenza (impraticabile lo stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo). Confermato l’importante scontro salvezza tra Monregale e Pro Dronero (ore 14:30 stadio comunale di Mondovì) e Cheraschere – Vanchiglia (ore 14:30 stadio “Emilio Roella” di Cherasco).

Passando al campionato di Promozione (girone C) sono state rimandate ben quattro gare: Busca – Carmagnola (stadio “Natale Berardo” di Busca), Valle Varaita – Orbassano (stadio comunale di Verzuolo), Narzole – Boves (stadio comunale di Narzole) e Sant’Albano – Pancalieri Castagnole (stadio “Don Eandi” di Centallo).

Tre anche le partite rinviate nel girone G di Prima Categoria: San Sebastiano – Salice (stadio comunale di Fossano), Azzurra – Elledi (campo “Federico Roccia” di Morozzo) e Val Maira – Bisalta (stadio comunale di Dronero).

Infine, sono ben cinque i match del girone G di Seconda Categoria che sono stati rimandati a data da destinarsi: Benese – San Chiaffredo, Giovanile Genola – Cortemilia, Carrù Magliano – Olimpic Saluzzo, San Biagio – Caraglio e Manta – Orange Cervere.

Inoltre sono state rinviate anche molte sfide giovanili dei campionati regionali Under19, 17, 16, 15 e 14.

Dunque calendario dilettantistico cuneese rivoluzionato, si attendono nelle prossime ore le prime decisioni sui recuperi.