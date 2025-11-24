Cuneo, quattro nuove panchine dedicate alla donna nel Quartiere San Paolo

Il Comitato di Quartiere San Paolo di Cuneo invita tutta la cittadinanza a partecipare sabato 29 novembre alle ore 10.30, in Piazza G. Biancani, davanti alla panchina rossa, alla cerimonia in onore della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa vedrà l’inaugurazione di quattro nuove panchine dedicate a figure femminili che, con coraggio, intelligenza e determinazione, hanno contribuito all’emancipazione delle donne.

Questi segni tangibili rappresentano non solo memoria e impegno, ma anche un invito a riflettere e a raccogliere il testimone per continuare la lotta contro ogni forma di violenza di genere. Sedersi su queste panchine sarà un gesto simbolico per ricordare il passato e ispirare un futuro libero da discriminazioni e violenze.

L’evento si inserisce nel contesto della Giornata internazionale, riconosciuta dalle Nazioni Unite, che nel 2025 sottolinea l’urgenza di combattere non solo la violenza fisica ma anche quella digitale contro le donne.

La partecipazione di comunità, associazioni e istituzioni è un segno concreto di solidarietà e di impegno verso una società più giusta e rispettosa dei diritti delle donne.