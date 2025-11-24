"Essere giovani è una cosa seria", incontro a Cuneo con Matteo Lancini

Giovedì 27 novembre alle ore 17, presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo, appuntamento con “Essere giovani è una cosa seria. Coltivare relazioni, generare futuro”: un momento pubblico per riflettere sulle sfide complesse, spesso invisibili, ma profondamente reali, che le nuove generazioni affrontano quotidianamente, e per far emergere anche le energie, le idee e i desideri di cui sono portatrici.

Ospite dell'appuntamento sarà il professor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, che offrirà spunti preziosi sul ruolo dei giovani nella società contemporanea.

Nel corso del pomeriggio verranno presentati gli esiti del bando Giardino delle idee – promosso dalla Fondazione CRC e realizzato in collaborazione con BAM! Strategie Culturali, Ideazione e Melting Pro come rete Dinamica – e sarà introdotto il progetto Giovani, all’interno del quale si svilupperà la nuova iniziativa che mutua SPES Program (Sostenere e Prevenire Esperienze di Suicidalità in adolescenza), nato dalla ricerca del Dipartimento di Sanità Pubblica e Scienze Pediatriche dell’Università di Torino, in collaborazione con il Social Community Theatre Centre.

Un evento aperto a tutta la comunità educante – giovani, insegnanti, educatori, operatori sociali, genitori e amministratori – per riflettere sulle sfide e le energie delle nuove generazioni.

L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati

https://fondazionecrc.it/events/?u=essere-giovani-e-una-cosa-seria-coltivare-relazioni-generare-futuro