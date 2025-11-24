La magia del Natale farà tappa a Casalgrasso

Domenica 30 novembre il centro storico di Casalgrasso vivrà un vero e proprio anticipo di Natale con un’intera giornata dedicata ai bambini e alle famiglie promossa dall’associazione culturale LAB 240 con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, infatti, piazza Donatori di Sangue ospiterà un ricco e variegato Mercatino dell’Artigianato Hobbistico dal respiro natalizio (per informazioni 328.4829553 oppure 339.3587380), arricchito dalla mostra “Il Mio Natale” con i disegni dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e con l’esposizione di piccoli presepi artigianali. Sempre nei pressi del Palazzo comunale, poi, racconti di magia e letture animate con lo scrittore Tuninetti Celestino, palloncini e truccabimbi grazie alla CRI di Racconigi, laboratorio creativo con il circolo ASD Casalgrasso e soprattutto la possibilità di incontrare Babbo Natale con annessa fotografia omaggio. Ad ingolosire tutti i palati, infine, distribuzione di cioccolata calda e, per il pranzo, spazio alla gustosa proposta dei “Baloss” presso il Salone Monviso con un apposito menù self-service su prenotazione (350.1834208). Un’iniziativa per grandi e piccoli con diverse animazioni durante la giornata, quale perfetta anticamera al periodo più magico e atteso dell’anno.