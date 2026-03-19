 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 19 marzo 2026, 16:19

“Poesie a colazione”: a Cuneo quinta edizione per la Giornata Mondiale della Poesia

Sabato 21 marzo dalle 10 nel Parco della Resistenza a Famù silent book party con lettura condivisa, coordinato da Sara Fusaro e Luca Isoardo in collaborazione con POETICÔNI

“Poesie a colazione”: a Cuneo quinta edizione per la Giornata Mondiale della Poesia

Sabato 21 marzo, chi vuole festeggiare la Giornata Mondiale della Poesia, può partecipare al quinto appuntamento con "Poesie a colazione" e lettura poetica in silenzio condiviso (anche detti Silent book party).

Ospiti di Famù nel parco, dal Parco della Resistenza, con ritrovo 9.45, e inizio ore 10, i presenti saranno invitati a portare ciascuno un libro di poesie a scelta, leggerlo in silenzio, regalarsi del tempo.

In conclusione all'evento, intorno alle ore 11, ci sarà spazio per chiunque vorrà condividere qualcosa della propria lettura. Ingresso libero, consigliata la prenotazione.

Si potrà accedere alla sala di lettura anche dopo le 10, l'importante è farlo... In silenzio.

L'evento è coordinato da Sara Fusaro e Luca Isoardo, operatori culturali e fondatori del movimento poetico/letterario "la Poesia si fa bella" ed in collaborazione con POETICÔNI, il festival della poesia.

Per prenotazioni e informazioni contattare Luca Isoardo luca.isoardo@gmail.com o al 3292568990.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium