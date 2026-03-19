Fruttintavola a Fruttinfiore: Fior di Pro Loco da tutta Italia

Dopo tre anni di grande successo, non poteva non essere riproposta anche per l’edizione del 20265: stiamo parlando di “Fruttintavola – Fior di Pro Loco”, lo spazio dedicato alla tavola e ai prodotti della cucina del territorio che, anche per questa edizione sarà gestita da diverse Associazioni Pro Loco del territorio e non solo, che si ritroveranno sotto la tensostruttura montata nell’area antistante il Castello di Lagnasco, per presentare le specialità e le prelibatezze dei loro territori di provenienza. Ecco il motivo per cui, da tre anni a questa parte gli organizzatori di Fruttinfiore hanno voluto aggiungere all’ormai tradizionale denominazione “Fruttintavola”, anche il sottotitolo “FIOR DI PRO LOCO”

Il Padiglione di Fruttintavola aprirà i battenti sabato 28 marzo dalle ore 10,00 fino alle 23,00 e, con lo stesso orario la domenica 29 marzo. Coloro che entreranno nel padiglione avranno la possibilità di consumare un semplice spuntino per degustare le specialità proposte oppure consumare un pasto completo a partire dagli antipasti, i salumi del territorio, il primo, i secondi, fino al dolce, naturalmente alla frutta e concludere il pasto con il caffè ed il digestivo.

Approfittando dell’iniziativa in collaborazione con l’Ente Pro Loco Italiane, per l’edizione 2026, “Fruttintavola” presenterà anche alcune Pro Loco che arrivano da altre regioni italiane e che proporranno i loro piatti tipici e le loro specialità.

Ci sarà una cassa unica presso la quale acquistare i ticket dei vari piatti e bevande e poi, accomodandosi ai tavoli curati dalla Pro Loco Lagnasco, andare ai vari stand per ritirare quanto ordinato.

Di seguito l’elenco della Pro Loco che hanno aderito all’iniziativa lanciata dal sodalizio lagnaschese e che rappresenta uno degli esempi di collaborazione tra i vari enti turistici del territorio, e non solo, e i piatti e specialità proposte da ognuno di esse:

Pro Loco di Frabosa Soprana con gli agnolotti al sugo di carne e il Raschera fritto

Pro Loco di Faule con le verdure e la Bagna Caoda di Faule

La Pro Loco di Revello proporrà: il vitello tonnato, il tagliere di affettati con gnocco fritto, il tagliere di affettati, formaggi e gnocco fritto, il tagliere di formaggi e gnocco fritto, il piatto di gnocco fritto e i Persi Pien

Pro Loco di Liscate e Gessate (Milano) con i rradionali “pizzoccheri della Valtellina”

Pro Loco di Rossana con le tipiche e conosciutissime Ravioles della Valle Varaita e la battuta di fassona con funghi porcini

Pro Loco di Vergne di Barolo e Narzole con gli Hamburger Vergnesi di Fassona con patatine fritte, i Tumin alla piastra, la Giardiniera langarola e la torata di nocciole con zabaione

Pro Loco di Uta (Cagliari) con il classico “Porceddu”, il maialetto sardo da latte allo spedo, la Salciccia Sarda arrosto alla graticola, le classiche “Seadas con miele o zucchero (dolce tipico sardo) e un buon bicchiere di mirto per digerire

Pro Loco di Cerchio (L’Aquila) con i classici “Arrosticini” abbruzzesi e le “Pallottole di Cacio e Ova”

Pro Loco di Villastellone con le rane fritte, le verdure pastellate e la “Pataloca: patata ripiena”

Pro Loco di Peveragno con il gelato soft fior di latte con topping vari

E infine la Pro Loco di casa, quella di Lagnasco, che gestirà il Bar presso il quale sarà possibile trovare Vino, Acqua, Caffè e Birra del Birrificio della Granda.

Il comitato organizzatore vuole ringraziare tutti i responsabili ed i volontari della Pro Loco che hanno aderito con entusiasmo alla proposta lagnaschese e che nei giorni della Kermesse frutticola provvederanno a gestire Fruttintavola che, diventerà sicuramente “FIOR DI PRO LOCO”

Siamo dunque tutti invitati, magari al termine di una passeggiata tra le bancarelle del Mercatino o tra gli stand dello STAO, a rifocillarsi presso il Padiglione di Fruttintavola dove troveremo cordialità, gentilezza amicizia e tanta roba buona per rifocillarci.

Il programma dettagliato di FRUTTINFIORE è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www,fruttinfiore.it dove sarà possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.

Per info e prenotazioni: VMstyle Eventi e Comunicazione – Valentina Masante 328 8864311 – Mail eventi@vmstyle.it .

Il referente del Comitato organizzatore è il Signor TORRE Andrea reperibile al cellulare 333 3816597 Mail toure1995@libero.it

L’addetto stampa della manifestazione è il Signor COLOMBANO Luigi, reperibile al cellulare 339 7799889, Mail: luigi.colombano59@gmail.it







