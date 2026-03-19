In Granda torna l'appuntamento con "Cine per la Terra"

Torna Cine per la Terra, la rassegna curata dall’associazione Strada 661 – La Pedaggera, si propone di offrire stimoli, mettere in relazione persone ed enti e creare occasioni di approfondimento. Attraverso cinema, libri e incontri, l’iniziativa mira a costruire connessioni tra persone e territorio, promuovendo progetti concreti di sostenibilità.

Il titolo richiama la celebre commedia di Neil Simon: un invito simbolico a “togliersi le scarpe” per rompere il diaframma artificiale tra uomo e natura e ritrovare un contatto intimo e vitale con l’ambiente.

L’edizione 2026 riparte ispirandosi a un patrimonio naturale di grande valore: la Riserva Naturale Sorgenti del Belbo, parte delle Aree Protette Alpi Marittime. Se il parco è il luogo ideale per riscoprire un contatto diretto con la terra, l’obiettivo è che questa esperienza profonda ci spinga a prenderci cura di ogni spazio verde vicino a noi. Difendere i parchi significa, in fondo, proteggere anche la nostra natura interiore.

Il programma è realizzato in sinergia con i Comuni ospitanti, l’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, la Onlus Abacus e la Pro Loco di Camerana. La rassegna è sostenuta dalla Fondazione CRC e da Paneco Ambiente.

Programma e appuntamenti

Il 26 marzo, a Mondovì, è prevista l’anteprima al Comizio Agrario con il documentario dedicato alle cooperative di comunità. Il giorno successivo, 27 marzo, a Belvedere Langhe, si terrà l’apertura ufficiale con il film Sulle ali dell’avventura.

Il 26 aprile, a San Benedetto Belbo, sarà proiettato Con i piedi per terra. L’8 maggio, a Garessio, è in programma un evento speciale presso la RSA “Opera Pia Garelli” con il film Venire al mondo di Remo Schellino, in collaborazione con la Onlus Abacus.

Il 19 giugno, a Saliceto, si terrà l’incontro con F. Coreggia dal titolo “Alberi e boschi motori di biodiversità e sorgenti di bellezza”. Il 27 giugno, tra Montezemolo e la Riserva del Belbo, è prevista una camminata naturalistica seguita dal concerto-spettacolo L’uomo che piantava gli alberi con Paolo Tibaldi.

Il 10 luglio, a Camerana, sarà proiettato il film Io vivo altrove, mentre il 30 luglio, a Roccavignale, la rassegna si concluderà con il film d’animazione Lorax.

Focus prima serata – 27 marzo, Belvedere Langhe

Alle ore 20:45, con ingresso libero, sarà proiettato Sulle ali dell’avventura (Francia, 2020).

Ispirato a una storia vera, il film racconta l’impresa di un ornitologo e di suo figlio per salvare le oche selvatiche dall’estinzione, tracciando una nuova rotta migratoria. Un’avventura emozionante che celebra il legame padre-figlio e la responsabilità dell’uomo verso l’equilibrio naturale.

Per aggiornamenti e orari: www.cineperlaterra.it