Dogliani, la Filarmonica "Il Risveglio" apre la stagione con il “Concerto di Pasqua 2026”

La Filarmonica "Il Risveglio" apre come da tradizione la stagione concertistica con il “Concerto di Pasqua 2026” che si terrà sabato 28 marzo alle ore 20,45 presso la Salone Polivalente di via Louis Chabat.

Il concerto sarà aperto dalla Società Filarmonica “Il Risveglio” che, sotto la direzione di Valerio Semprevivo, presenterà un brano originale per banda di forte impatto quale è “Flight of Valor” seguito da due nuovi brani, ovvero “Cinecittà” e “Highlights from La La Land”, che si inseriscono nel filone delle colonne sonore da film che da tempo impegna la formazione di casa.

Poi sarà la volta della banda Margherita di Cameri (NO) diretta da Angelo Ruspa e della Società Filarmonica di Bruzolo (TO) diretta da Carlo Campobenedetto che eseguiranno un programma vario comprendente brani originali per banda e trascrizioni di colonne sonore. Una serata di musica bandistica che guiderà il pubblico tra i diversificati programmi delle tre formazioni.

Condurrà la serata Rosalba Giacchello. Il concerto è ad ingresso libero.

I tre gruppi giovanili della scuola di musica de “Il Risveglio” si esibiranno, invece, domenica 29 marzo alle 11,45 in piazza San Paolo in occasione dell’evento “Aspettando Pasqua” organizzato dalla Pro Loco e dalle attività doglianesi del centro storico. Un momento molto importante per i ragazzi, alcuni dei quali si esibiranno per la prima volta in pubblico.

Ulteriori informazioni sui due eventi e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo www.ilrisveglio.altervista.org, dal quale si possono scaricare legalmente le registrazioni della banda e sull’omonima pagina Facebook. E’ inoltre attivo un canale YouTube, dove è possibile ascoltare in streaming una selezione delle migliori esecuzioni.