Magliano Alpi, Ecobeinale rinnova il direttivo e pianifica le prossime azioni ambientali

Nella serata di lunedì 3 novembre, presso la sala riunioni della Pro Loco di Magliano Alpi, si è svolta l’assemblea generale dell’associazione Ecobeinale ODV, realtà da anni impegnata nella tutela dell’ambiente e nella sensibilizzazione sul territorio maglianese.

L’incontro, molto partecipato, ha affrontato i punti chiave stabiliti dall’ordine del giorno: la situazione finanziaria, il rinnovo del comitato direttivo e alcuni temi di prospettiva legati alle attività future.

La seduta si è aperta con la rendicontazione economica presentata dal presidente Corrado Francesco, che ha illustrato un bilancio positivo, segno di una gestione attenta e di un sostegno stabile da parte dei soci.

Il passaggio più significativo della serata è stato il rinnovo del Comitato Direttivo: l’assemblea ha eletto un organo composto da sette membri, nelle persone di Corrado Francesco, Danna Diana, Belgrano Margherita, Zecchino Anna Maria, Ferrero Paola, Demichelis Sandra e Boglione Noemi.

Subito dopo l’elezione, il presidente Corrado Francesco ha annunciato la decisione di rimettere il proprio mandato, ribadendo comunque la volontà di rimanere attivo all’interno dell’associazione e di continuare a mettere a disposizione le proprie competenze.

Il neo-direttivo, riunitosi immediatamente, ha quindi proceduto alla nomina delle nuove cariche: la presidenza è stata affidata a Margherita Belgrano, la vicepresidenza a Diana Danna, mentre Corrado Francesco ha accettato il ruolo di segretario/tesoriere. Le nomine sono state approvate all’unanimità.

La parte finale dell’assemblea è stata dedicata al confronto sulle attività future, con particolare attenzione alla recente proposta di ampliamento dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti situato nella zona Beinale, un tema che l’associazione segue da tempo e sul quale prevede di concentrare il proprio impegno nei prossimi mesi.

Allo stato attuale infatti non sono noti i tempi di presentazione del progetto presso l’Ufficio Ambiente della Provincia di Cuneo. L’associazione, consapevole della rilevanza ambientale e territoriale di un intervento di tale portata, assicura fin d’ora che procederà all’esame puntuale e rigoroso di tutta la documentazione progettuale non appena resa disponibile. Qualora dall’analisi tecnica dovessero emergere criticità, Ecobeinale formulerà le proprie osservazioni, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei principi di salvaguardia del territorio.



