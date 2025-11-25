«Per noi è 25 novembre tutto l'anno»

«Lavoriamo per creare una cultura di contrasto alla violenza di genere tutto l'anno, non solo in occasione del 25 novembre».

Anche Oasi Giovani onora la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In particolare, il Centro educativo post-scolastico ha realizzato un cartellone contenente pensieri e parole chiave sui temi del rispetto, dell'ascolto, della gentilezza e dell'uguaglianza. Ed ha in programma di parte, con i ragazzi di quinta elementare e medie, alla manifestazione delle “scarpette rosse” che si svolgerà in piazza Santa Rosa.

Un lavoro culturale che nelle aule di corso Roma viene portato avanti tutto l'anno. «Il nostro centro – spiegano le educatrici – intende essere non solo un luogo di supporto allo studio, ma anche un contesto capace di promuovere valori fondamentali come la parità di genere e la prevenzione della violenza. Si tratta di un'attività di sensibilizzazione che decliniamo sia nelle attività di tutti i giorni, sia con specifici momenti di riflessione e dibattito (per esempio in occasione dell'8 marzo)».

«Ci piace pensare al nostro ente – evidenzia il presidente di Oasi Gianfranco Saglione – come a una realtà educativa che segue tutte le fasi, dal lavoro culturale di prevenzione con i più giovani fino all'aiuto alle donne che purtroppo sono state vittime di violenza, con la comunità genitore-bambino. Una realtà, quest'ultima, che nel corso degli anni ha aiutato tante donne a riprendere in mano la propria vita e a ripartire».