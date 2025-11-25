 / Attualità

Attualità | 25 novembre 2025, 07:23

Prato Nevoso apre tutti gli impianti da giovedì 23 novembre

La stazione garantirà apertura quotidiana dalle 8.30 alle 17 della seggiovia quadriposto Blu, della seggiovia esaposto Caudano-Vallon e della telecabina La Rossa Panoramica

Foto Matteo Fruttero

Dopo l’avvio anticipato di stagione di domenica 23 novembre, Prato Nevoso annuncia che da giovedì 27 novembre aprirà al pubblico tutti i suoi impianti.

In pochi giorni, grazie alla generosa nevicata di venerdì scorso e al fondamentale contributo dell’innevamento programmato TechnoAlpin, si sono palesate le condizioni ideali per consentire all’utenza di fruire della stazione nella sua totalità.

A partire da giovedì, la stazione garantirà apertura quotidiana dalle 8.30 alle 17 della seggiovia quadriposto Blu, della seggiovia esaposto Caudano-Vallon e della telecabina La Rossa Panoramica.

Parallelamente, lo Snowpark Prato Nevoso si presenterà nella sua veste migliore: la sua area sarà interamente operativa, eccezion fatta per la linea L-XL che debutterà in occasione del primo grande evento sportivo stagionale.

Soddisfazione da parte di Alberto Oliva, amministratore di Prato Nevoso S.p.A: “Siamo entusiasti di poter annunciare l’apertura totale dei nostri impianti già a fine novembre - dichiara -. La situazione d’innevamento attuale ci permette di offrire un’apertura di stagione tra le migliori di sempre. Le piste si presentano in condizioni eccezionali: siamo pronti ad accogliere sciatori, famiglie e appassionati della montagna”.

L’apertura totale del 27 novembre costituisce un prezioso tassello nella marcia d’avvicinamento al tradizionale Open Season di Prato Nevoso. Un appuntamento all’insegna della festa, della musica e della condivisione, che quest’anno assume un valore ancora più speciale: l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, sostenendo l’attività di Cura e Ricerca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

cs

