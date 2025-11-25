Prato Nevoso apre tutti gli impianti da giovedì 23 novembre

Dopo l’avvio anticipato di stagione di domenica 23 novembre, Prato Nevoso annuncia che da giovedì 27 novembre aprirà al pubblico tutti i suoi impianti.

In pochi giorni, grazie alla generosa nevicata di venerdì scorso e al fondamentale contributo dell’innevamento programmato TechnoAlpin, si sono palesate le condizioni ideali per consentire all’utenza di fruire della stazione nella sua totalità.

A partire da giovedì, la stazione garantirà apertura quotidiana dalle 8.30 alle 17 della seggiovia quadriposto Blu, della seggiovia esaposto Caudano-Vallon e della telecabina La Rossa Panoramica.

Parallelamente, lo Snowpark Prato Nevoso si presenterà nella sua veste migliore: la sua area sarà interamente operativa, eccezion fatta per la linea L-XL che debutterà in occasione del primo grande evento sportivo stagionale.

Soddisfazione da parte di Alberto Oliva, amministratore di Prato Nevoso S.p.A: “Siamo entusiasti di poter annunciare l’apertura totale dei nostri impianti già a fine novembre - dichiara -. La situazione d’innevamento attuale ci permette di offrire un’apertura di stagione tra le migliori di sempre. Le piste si presentano in condizioni eccezionali: siamo pronti ad accogliere sciatori, famiglie e appassionati della montagna”.

L’apertura totale del 27 novembre costituisce un prezioso tassello nella marcia d’avvicinamento al tradizionale Open Season di Prato Nevoso. Un appuntamento all’insegna della festa, della musica e della condivisione, che quest’anno assume un valore ancora più speciale: l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, sostenendo l’attività di Cura e Ricerca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.