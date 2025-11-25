Qualità dell’aria: il Comune di Mondovì acquista due nuove centraline per rafforzare il monitoraggio nell’interesse dei cittadini

Nei giorni scorsi il Comune di Mondovì ha perfezionato l’acquisto di due diversi sensori per il monitoraggio della qualità dell’aria che, nelle prossime settimane, verranno installati in alcune zone specifiche della città, privilegiando in particolare i parchi e le aree verdi.

«La nostra città possiede una centralina di rilevamento professionale in via Torino, gestita dall’Arpa Piemonte, che rimane il punto di riferimento ufficiale per la valutazione della qualità dell’aria urbana» il commento del sindaco Luca Robaldo.

«In tal senso, consapevoli di quanto la nostra città rimanga comunque uno dei territori più salubri tra quelli maggiormente popolosi a livello provinciale e regionale, abbiamo comunque ritenuto opportuno acquistare altri due sensori da affiancare a quello dell’Arpa Piemonte, nell’ottica di monitorare attentamente zone puntuali della città. La certificazione di Comune Amico della Famiglia, ad esempio, ci suggerisce di rivolgere una specifica attenzione verso i parchi, le aree verdi e le zone prospicienti agli istituti scolastici. Due nuovi strumenti di monitoraggio al servizio del benessere dei nostri cittadini, insomma, per una città da vivere con tranquillità e consapevolezza».