Arti marziali | 25 novembre 2025, 12:25

ARTI MARZIALI / 5° Memorial Maestro Bellotto, la Samurai Karate conquista 15 medaglie e il 2°posto al torneo interregionale

SI è svolto domenica 23 novembre 2025 presso il palazzetto dello Sport il 5° Memorial Maestro Bellotto una gara di karate che ha visto impegnate 19 palestre del Piemonte e della Liguria.

Gli atleti si sono confrontati in gare di Kata (forme) e Kumite (combattimento). Alcune categorie contavano oltre 20 atleti e i gironi eliminatori all’italiana hanno impegnato gli atleti tutta la giornata

La SAMURAI KARATE (composta dalle palestre gemelle Karate Savigliano Open Space e Sport Point Fossano) hanno partecipano con soli dodici atleti, strappando 15 medaglie di cui:  8 Ori; 5 Argenti e 2 Bronzi.

Questo risultato ha portato la SAMURAI KARATE  a conquistare il secondo posto assoluto tra le palestre  in gara. “Tatami parla. Portare a medaglia tutti gli atleti iscritti, è una soddisfazione per i maestri Gabriele MELLANO, Davide SCICOLONE; Giorgio VILLOIS e Nicola VASILE. Questo risultato certifica in modo inequivocabile il livello di karate espresso dalla SAMURAI KARATE”  

I risultati degli atleti:  

KATA

- Veronica Pinta, cedetti  cintura gialla e arancio   1^ classificata
- Alesso Lorenzo esordienti cinture verdi e blu 1^ classificato
- Sofia Castelluccia esordienti cintura gialla e arancio  2^ classificata
- Giorgia Drocco  juniores 14-17 anni  cintura gialla arancione 2^ classificata
- Daniel Brundu juniores 14-17  anni cintura gialla arancione 3^ classificato
- Marco Santiago Tesio juniores 14-17   cintura verdi e blu 2^ classificato
- Gabriele Scicolone juniores 14-17   cinture marroni 1^ classificato
- Mattia Scicolone seniores 18-39 anni cinture marroni 1^ classificato
- Giorgia Scaffidi Muta seniores  cinture da Bianca a blu 1^ classificata

KUMITE

- Alesso Lorenzo esordienti Maschile,  cintura da  gialla a blu 1^ classificato
- Mattia Mellano cadetti Maschile da cintura gialla e arancio 1^classificato
- Sofia Castelluccia cadetti  Femminile da cintura gialla a cintura blu 2^ classificata
- Diego Truscelli cadetti  Maschile,  cintura da  gialla a blu  3^ classificato
- Marco Santiago Tesio juniores Maschile   cintura da  gialla a blu 1^ classificato
- Gabriele Scicolone juniores Maschile  cinture marroni e nere 2^ classificato

Si è distinto anche il giovane atleta  diciottenne Matteo GALLO cintura arancione, che si è piazzato al 4° posto sia nel Kata che nel Kumite

