ARTI MARZIALI / 5° Memorial Maestro Bellotto, la Samurai Karate conquista 15 medaglie e il 2°posto al torneo interregionale

SI è svolto domenica 23 novembre 2025 presso il palazzetto dello Sport il 5° Memorial Maestro Bellotto una gara di karate che ha visto impegnate 19 palestre del Piemonte e della Liguria.



Gli atleti si sono confrontati in gare di Kata (forme) e Kumite (combattimento). Alcune categorie contavano oltre 20 atleti e i gironi eliminatori all’italiana hanno impegnato gli atleti tutta la giornata

La SAMURAI KARATE (composta dalle palestre gemelle Karate Savigliano Open Space e Sport Point Fossano) hanno partecipano con soli dodici atleti, strappando 15 medaglie di cui: 8 Ori; 5 Argenti e 2 Bronzi.

Questo risultato ha portato la SAMURAI KARATE a conquistare il secondo posto assoluto tra le palestre in gara. “Tatami parla. Portare a medaglia tutti gli atleti iscritti, è una soddisfazione per i maestri Gabriele MELLANO, Davide SCICOLONE; Giorgio VILLOIS e Nicola VASILE. Questo risultato certifica in modo inequivocabile il livello di karate espresso dalla SAMURAI KARATE”

I risultati degli atleti:

KATA

- Veronica Pinta, cedetti cintura gialla e arancio 1^ classificata

- Alesso Lorenzo esordienti cinture verdi e blu 1^ classificato

- Sofia Castelluccia esordienti cintura gialla e arancio 2^ classificata

- Giorgia Drocco juniores 14-17 anni cintura gialla arancione 2^ classificata

- Daniel Brundu juniores 14-17 anni cintura gialla arancione 3^ classificato

- Marco Santiago Tesio juniores 14-17 cintura verdi e blu 2^ classificato

- Gabriele Scicolone juniores 14-17 cinture marroni 1^ classificato

- Mattia Scicolone seniores 18-39 anni cinture marroni 1^ classificato

- Giorgia Scaffidi Muta seniores cinture da Bianca a blu 1^ classificata

KUMITE

- Alesso Lorenzo esordienti Maschile, cintura da gialla a blu 1^ classificato

- Mattia Mellano cadetti Maschile da cintura gialla e arancio 1^classificato

- Sofia Castelluccia cadetti Femminile da cintura gialla a cintura blu 2^ classificata

- Diego Truscelli cadetti Maschile, cintura da gialla a blu 3^ classificato

- Marco Santiago Tesio juniores Maschile cintura da gialla a blu 1^ classificato

- Gabriele Scicolone juniores Maschile cinture marroni e nere 2^ classificato

Si è distinto anche il giovane atleta diciottenne Matteo GALLO cintura arancione, che si è piazzato al 4° posto sia nel Kata che nel Kumite