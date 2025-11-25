Grande affluenza di atleti alla gara regionale targata Fesik organizzata dalla Josai A.S.D. di Cuneo domenica 23 novembre al palazzetto dello sport di Genola.

Sono giunte 10 società facenti parte anche delle altre realtà provinciali piemontesi le quali si sono macinate un bel po' dichilometri ma ben contente di partecipare a questo evento dato che è stato il primo in assoluto per la Granda e non volevano mancare all'appuntamento.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre un centinaio di agonisti partendo dai bimbi di 6 anni (categoria ragazzi) fino ad arrivare ai più grandi (categoria juniores, seniores e master). L'evento comprendeva gare di kata individuali (movimenti codificati che rappresentano varie tecniche), di kata sincronizato a squadre tra maschi e femmine, di kumite individuale (combattimento) e di kumite a squadre.

Molto apprezzata è stata la presenza del sindaco Flavio Gastaldi e dell'assessore allo Sport Alberto Tosco, i quali si sono detti aperti al confronto a tutte le forme di inclusione tra i giovani anche nel settore sportivo e alle collaborazioni tra la realtà comunale e quella del mondo delle arti marziali che costituiscono la forza nell'aiutare e nel supportare le nuove generazioni facendoli crescere con valori saldi, elementi imprescindibili per gli adulti che diverranno.

Parla Tiano Franco, Maestro e Responsabile Tecnico della Josai A.S.D., - sono felicissimo per il bellissimo risultato ottenuto e dalla partecipazione molto calorosa da parte soprattutto delle famigliee dei parenti dei ragazzi stessi ma tutto ciò è giunto grazie all'appoggio del Presidente Regionale Piemonte Canfora Giacomo, del Vice-Presidente Regionale Piemonte Mastrocola Marco, del Consigliere Regionale del Comitato Piemonte e Responsabile Arbitri Nazionale Dalzini Giuseppe e del Maestro e Docente Fesik Ciriaco Michele.

Nello specifico la Josai A.S.D. nel trofeo delle società si è classificata seconda a pochi punti dalla prima segno che stiamo crescendo di gara in gara e maturando non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Un applauso va sicuramente all'A.S.D.K. Sakura piazzatasi prima e al Ken Sho Stresa arrivata terza.

Ringrazio anche tutti i miei allievi impegnati al torneo in particolar modo Gueye Aminata (seconda nel kata individuale e prima nel kumite individuale juniores cinture gialle), Oliva Giulia (seconda nel kumite individuale juniores cinture gialle) e Ariaudo Alice (seconda nel kata individuale ragazzi cinture gialle) classificatesi prime nella gara di kata sincronizzato e nel kumite a squadre, Dalmasso Alessia (prima volta ad una gara) arrivata seconda nel kata individuale ragazzi cinture bianche e Vetro Giuseppe terzo nel kata individuale ragazzi cinture bianche.