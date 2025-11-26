A Vottignasco il filo rosso che unisce contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il comune di Vottignasco, grazie al contributo realizzativo del Gruppo "Le Creative di Votti", ha organizzato ieri, martedì 25 novembre, una serata di sensibilizzazione.

Nell'occasione è stato tagliato il nastro simbolico all'istallazione realizzata con oltre 450 rose all'uncinetto dal collettivo delle "Creative di Votti" e visitabile sotto i portici del Salone Polivalente "L'Amas" di Piazza Marconi.

L'idea nasce grazie all'Associazione Octavia ed in particolare da "Le Signore delle Mattonelle" di Villanova Solaro. Questo progetto collaborativo "Il Filo Rosso che Unisce" coinvolge le nostre comunità attraverso l'arte dell'uncinetto che diventa metafora di una rete che sostiene e dà voce. Ogni rosa è un messaggio, un grido silenzioso contro l'indifferenza, un atto d'amore e di impegno per un mondo senza violenza.

Perché le rose rosse? Il rosso simboleggia il sangue delle donne vittime di violenza e le ferite fisiche e psicologiche subite. La rosa rossa, simbolo di amore e passione, ci ricorda come questi sentimenti vengano troppo spesso distorti per esercitare violenza.

Durante la cerimonia la sindaca Valentina Bono ha ringraziato tutte le volontarie delle "Creative di Votti" per aver realizzato un numero altissimo di rose e per aver coinvolto molte persone del paese in questa iniziativa. E' stata consegnata una targa ricordo che verrà istallata sulla panchina rossa presente in piazzetta don Gazzera sulla quale è riportata la scritta:

"La finalità del progetto è sensibilizzare le comunità sul tema della violenza di genere, stimolando una riflessione collettiva attraverso l'arte e la manualità, valorizzando il sapere manuale e artigianale come strumento di espressione, cura e attivismo sociale attraverso la realizzazione di Rose Rosse con un'installazione pubblica di forte impatto simbolico"

Al termine i numerosi intervenuti hanno potuto gustare un'apericena prima della visione del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, campione di incassi la scorsa stagione e pellicola molto apprezzata per il tema trattato

Il gruppo "Le Creative di Votti" ringrazia i numerosi partecipanti e tutti coloro che hanno donato filo per la realizzazione delle rose.