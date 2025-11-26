Alba, completato l’acquisto dell’ex Casa Miroglio. Anche l'ultimo piano diventa di proprietà del Comune

Oggi, mercoledì 27 novembre, è stato formalizzato, di fronte al notaio, l’atto di vendita che consente al Comune di Alba di acquisire il secondo e ultimo piano dell’edificio ex Casa Miroglio, in via Manzoni. Alla firma erano presenti il sindaco Alberto Gatto e i rappresentanti della famiglia Miroglio, proprietari dello spazio.

Con questa operazione si completa definitivamente l’acquisto dell’intero immobile, a pochi passi dal Municipio e dalla centrale piazza Risorgimento, di cui il Comune possiede già i primi due piani fuori terra e il piano interrato dal 1977. L’acquisizione dell’ultimo livello permette ora di ricondurre l’intero stabile al patrimonio pubblico, con l’obiettivo di destinarlo a funzioni istituzionali e di interesse collettivo.

Dopo diversi anni di inutilizzo di tutto l’edificio, la parte già di proprietà comunale è da alcuni mesi oggetto di un cantiere di riqualificazione complessiva, attraverso interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Il progetto nasce dalla volontà di ampliare il Centro Studi Beppe Fenoglio, adiacente al fabbricato, e i servizi per le attività scolastiche e culturali. L’intervento è finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate alla rigenerazione urbana.

“Si tratta di un passaggio importante per la città – dichiara il sindaco Alberto Gatto – che consente di completare un percorso atteso da molti anni e di valorizzare pienamente un edificio strategico nel cuore di Alba. Siamo molto soddisfatti di aggiungere al patrimonio comunale un palazzo che racconta un pezzo di storia della nostra città e di non lasciarlo suddiviso tra più proprietà, in modo da poterlo valorizzare al meglio. Un percorso cominciato con la ristrutturazione dei piani già in possesso del Comune che saranno utilizzati per ampliare il Centro Studi e lo spazio permanente dedicato a due illustri concittadini del Novecento albese come Fenoglio e Gallizio. Ringraziamo la famiglia Miroglio per essere venuta incontro alla volontà dell’Amministrazione di possedere il fabbricato nella sua interezza”.