Attualità | 26 novembre 2025, 16:17

"Il gatto per te": si cercano aiuti, cibo ed erogazioni per gli amici a 4 zampe bisognosi

Finora l’associazione no profit di Cervasca ha dato in adozione 1.400 animali, sterilizzato più di 300 gatte e allattato oltre 300 micini. Molti sono in attesa di trovare famiglia

Il gatto per te micette in adozione

Bilancio di fine anno 2025 per "Il gattoper te" odv,  associazione no profit presieduta da Patrizia Falco, nata 4 anni fa a Cervasca in aiuto agli amici a 4 zampe in difficoltà.

Sono sempre tante le situazioni segnalate di abbandono o maltrattamento, ai danni degli animali, "ma sono anche tante le storie andate a buon fine - commenta la presidente -. Abbiamo dato in adozione in questi anni più di 1400 animali tra cani e gatti. Sterilizzato più di 300 gatte, allattato oltre 300 micini.  Seguiamo 3 colonie feline nel territorio e circa 30 gatti".

Tra gli interventi cita quello di 3 anni fa a Sant'Anna di Bernezzo, dove la sua organizzazione è intervenuta in una situazione di disagio, sterilizzato e curato più di 20 gatti.  Ma l'associazione non si ferma solo all'aiuto agli animali, ma ci sono anche interventi di soccorso agli umani.

"Abbiamo creato una colonia felina e salvato la signora di 86 anni, che viveva in una situazione di estrema emergenza. Salvata nel vero senso del termine: era in casa priva di coscienza, è rimasta ricoverata al Santa Croce, per più di un mese. E poi siamo riusciti a farla ospitare alla casa di riposo di Bernezzo. Se ne è andata un anno fa, ma almeno ha vissuto per un po' di tempo in modo dignitoso".

Oggi basta scorrere i siti social dell'odv per avere una panoramica di richieste di adozioni di teneri micetti, trovati in difficoltà, nelle varie zone del Cuneese. 

L'associazione lancia anche un appello di aiuto: "Accettiamo crocchette, umido e donazioni. Come sempre ne faremo buon uso".

Si può donare il 5 x 1000 sul codice fiscale 96100990041, erogazioni liberali con Satispay 340 6350403, oppure all'Iban. 

https://www.facebook.com/100045921196867/posts/1197958328411529/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

https://www.ilgattoperte.it/cervasca/ 

