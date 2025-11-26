"Il gatto per te": si cercano aiuti, cibo ed erogazioni per gli amici a 4 zampe bisognosi

Bilancio di fine anno 2025 per "Il gattoper te" odv, associazione no profit presieduta da Patrizia Falco, nata 4 anni fa a Cervasca in aiuto agli amici a 4 zampe in difficoltà.

Sono sempre tante le situazioni segnalate di abbandono o maltrattamento, ai danni degli animali, "ma sono anche tante le storie andate a buon fine - commenta la presidente -. Abbiamo dato in adozione in questi anni più di 1400 animali tra cani e gatti. Sterilizzato più di 300 gatte, allattato oltre 300 micini. Seguiamo 3 colonie feline nel territorio e circa 30 gatti".

Tra gli interventi cita quello di 3 anni fa a Sant'Anna di Bernezzo, dove la sua organizzazione è intervenuta in una situazione di disagio, sterilizzato e curato più di 20 gatti. Ma l'associazione non si ferma solo all'aiuto agli animali, ma ci sono anche interventi di soccorso agli umani.

"Abbiamo creato una colonia felina e salvato la signora di 86 anni, che viveva in una situazione di estrema emergenza. Salvata nel vero senso del termine: era in casa priva di coscienza, è rimasta ricoverata al Santa Croce, per più di un mese. E poi siamo riusciti a farla ospitare alla casa di riposo di Bernezzo. Se ne è andata un anno fa, ma almeno ha vissuto per un po' di tempo in modo dignitoso".

Oggi basta scorrere i siti social dell'odv per avere una panoramica di richieste di adozioni di teneri micetti, trovati in difficoltà, nelle varie zone del Cuneese.

L'associazione lancia anche un appello di aiuto: "Accettiamo crocchette, umido e donazioni. Come sempre ne faremo buon uso".

Si può donare il 5 x 1000 sul codice fiscale 96100990041, erogazioni liberali con Satispay 340 6350403 , oppure all'Iban.

https://www.facebook.com/100045921196867/posts/1197958328411529/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v