Il Questore Grassi saluta Savigliano: al suo posto arriverà Rosanna Minucci

Visita in Municipio, a Savigliano, da parte del questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi, prossimo al trasferimento. Grassi – che dal prossimo 1° dicembre lascerà la Granda alla volta di Parma – ha portato il suo saluto al sindaco Antonello Portera e all'Amministrazione Comunale, così come ha fatto in questi giorni nelle principali città della Provincia.

L'incontro ha rappresentato l'occasione per fare il punto sul rapporto di collaborazione tra Comune e Questura portato avanti in questi anni e sulla situazione della sicurezza sul territorio.

Carmine Rocco Grassi, che era questore di Cuneo dal 2023, sarà sostituito da Rosanna Minucci, che ora era dirigente superiore al Compartimento di Polizia ferroviaria di Genova e che in passato era già stata a Cuneo come dirigente dell'Ufficio Stranieri, capo di Gabinetto e dirigente della Digos.

«Come ho detto durante l'incontro in Comune – evidenzia Antonello Portera – ringrazio Grassi per la collaborazione di questi anni e gli auguro buon lavoro per la sua nuova destinazione, Parma. Buon lavoro auguro anche a Rosanna Minucci, in arrivo a Cuneo, certo che si proseguirà nel solco dell'ottimo rapporto che abbiamo sempre avuto con la Questura».