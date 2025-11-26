Le rose gialle di Zonta Cuneo alla rotonda di corso Francia per ricordare le donne vittime di violenza

Ieri martedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, una rappresentanza del club Zonta club Cuneo ha ricordato con un mazzo di rose gialle ( simbolo del sodalizio) le donne vittime di violenza.

Sono state posate davanti alla lapide della rotonda di corso Francia e via Pertini che le ricorda.

La cerimonia a cui ha partecipato l’assessora alle Pari Opportunità Cristina Clerico si ripete dal 2016, anno in cui il sodalizio femminile ha scelto la rotatoria ad alta densità veicolare, per sensibilizzare la cittadinanza e chi arriva da fuori sulla tragica piaga che continua ad affliggere il mondo, nonostante le voci del “no” alla violenza siano sempre più alte e numerose.

"Vogliamo contribuire ad eliminarla dalle case domestiche e dalla società - ha sottolineato la presidente Silvia Quaranta.

Le iniziative di Zonta Cuneo che hanno il patrocinio del Comune (Assessorato Pari Opportunità) sono inserite nella rassegna 2025 "8 Marzo è tutto l’anno. Legami che sciolgono i nodi”.