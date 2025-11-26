@photogang di Cussanio al YAP Festival: la fotografia come linguaggio della salute mentale

Dal 25 ottobre al 30 novembre in località Montebelluna (TV) si è svolto lo Yap Festival (Young Artists Photo Festival), evento internazionale dedicato ai giovani artisti tra i 18 e i 29 anni che ospita concorsi, workshop e talk, concentrandosi sulla fotografia e l'arte emergente.

L'edizione 2025, intitolata "Amarsi, oltre le ombre", ha incluso un concorso fotografico per esplorare vari aspetti dell'amore, oltre a iniziative di volontariato per supportare l'evento.

I giovani del gruppo @photogang del Centro Diurno e della Comunità di Cussanio del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale Asl Cn1 sono stati ospiti di questa iniziativa.

Durante la mattinata dell’8 novembre hanno partecipato a un workshop dal titolo Fotografia e danza a cura di Susanna Plaino insegnante di danza, Stefano Silingardi fotografo e Oscar Peruzzo artista. Un incontro creativo in cui danza, fotografia e pittura si sono intrecciate, ispirandosi all’opera del celebre impressionista Edgar Degas, maestro nel catturare la grazia e la spontaneità delle ballerine.

Durante il pomeriggio @photogang ha presentato alcuni suoi lavori dedicati alla fotografia, alla produzione video e il cortometraggio Indelebile Io, girato in collaborazione con il regista Michele Petruziello in una conferenza dal titolo "Disagio giovanile e fotografia" per esplorare l'universo emotivo dei giovani e raccontare la salute mentale a cura dell'associazione La Voce di Elisa ODV con @photogang. Un’esperienza per raccontare la salute mentale da chi ne vive le fatiche quotidiane e sta camminando in un percorso di riabilitazione.