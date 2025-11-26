Sommariva del Bosco: la comunità unita per dire no alla violenza di genere

Una fiaccolata simbolica seguita da un momento di formazione e confronto con esperti del settore: così Sommariva del Bosco ha commemorato ieri la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, ieri, martedì 25 novembre, grazie all'impegno congiunto delle associazioni Dream of Children, Sommariva Solidale, Paese di Fiaba e Angeli di Ninfa.

L'iniziativa è partita con una suggestiva fiaccolata che ha attraversato le vie del paese, culminando in un momento di raccoglimento presso la panchina rossa nei giardini vicino alla stazione ferroviaria. Un gesto simbolico ma potente, che ha rappresentato la vicinanza della comunità a tutte le donne vittime di violenza.

La serata è proseguita presso la sala conferenze, dove tre qualificati relatori hanno offerto chiavi di lettura e strumenti concreti per affrontare il tema della violenza di genere: Elena Franchino, rappresentante del Centro Antiviolenza di Bra, ha illustrato le diverse forme di supporto disponibili per le vittime, fornendo informazioni preziose sui percorsi di aiuto e protezione; Claudia Cristofori, avvocato, ha approfondito gli aspetti legali e i diritti delle persone che subiscono violenza; Marco Bertoluzzo, criminologo e direttore del Consorzio Socio Assistenziale di Alba, ha offerto un'analisi approfondita sui meccanismi dell'aggressività e sulle dinamiche della violenza.

L'evento ha rappresentato non solo un momento di commemorazione, ma soprattutto un'opportunità concreta per informare la cittadinanza sugli strumenti di aiuto disponibili e sensibilizzare sul tema della violenza in tutte le sue forme.