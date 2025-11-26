Prosegue, tra impegni agonistici e riconoscimenti, l'attività della Bocciofila Auxilium Saluzzo

Sempre intensa, l’attività agonistica in casa della Bocciofila Auxilium Saluzzo.
Per la specialità volo, sabato 22 novembre, esordio nel campionato di Serie A, con la sconfitta per 5 a 19, contro i campioni d’Italia della Brb Ivrea. Sabato 29 novembre, turno casalingo contro Nus.
Continua il periodo di riconoscimenti per i campioni del mondo under 18 del sodalizio saluzzese: oggi (mercoledì 26), alle 18, Matteo Macario, Francesco Costa e Nicolò Buniva, saranno premiati dal’ amministrazione comunale di Saluzzo, prima della seduta consigliare.
Buniva, sabato 29, sarà premiato come miglior atleta giovanile, a Roma, al Salone d’Onore del Coni, in occasione della 44 esima edizione del MB Fib Award, ex Premio Marche.
Domenica 30 prenderà il via il campionato femminile di Serie A, con l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo in casa, alle 14,30 contro le campionesse d’Italia della Borgonese.
Per la specialtià petanque da registrare la seconda sconfitta per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, contro il San Bartolomeo.