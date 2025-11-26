VOLLEY F/ Centallo ko contro il Caraglio nella sesta giornata del campionato di Prima Divisione

Ennesima sconfitta per la formazione del Centallo Volley nella sesta giornata del campionato di Prima Divisione, contro la squadra del Caraglio.

Nel primo set ottimo livello tecnico delle centallesi che si aggiudicano il parziale mantenendo sempre un solido distacco rispetto alle avversarie.

Nel secondo, complice un errore di formazione, cala la concentrazione e le caragliesi riescono a pareggiare.

Terzo e nel quarto set quasi del tutto identici, con le centallesi sempre in vantaggio, ma che nei momenti più importanti sbagliano tanto e regalano punti fondamentali alle avversarie che ringraziano e si aggiudicano la partita.

“Non abbiamo scusanti, era una partita da portare a casa. Troppi errori nostri, poca concentrazione e grinta, hanno permesso alle nostre sfidanti di recuperarci e batterci. Il modo in cui si devono affrontare le partite è fondamentale per il risultato, altrimenti la sola tecnica è inutile.”

Prossimo appuntamento per il Centallo in Prima Divisione, venerdì 28 novembre a Lagnasco, contro la capolista CLUB 38.41, squadra molto forte che al momento è ancora imbattuta.



Parziali: 25-19; 14-25; 23-25; 21-25



ROSTER

PALLEGGIATORI: Eleonora Gerbaudo, Rachele Ricci, Marta Garello

BANDE: Carola Ariaudo, Martina Mattalia, Alessia Tidona

OPPOSTI:Lucia Ferrero, Dalila Migliore, Sofia Tonello

CENTRALI: Vittoria Rulfi, Federica Isaia

LIBERO: Sofia Ferrero (k)

1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo

2^ allenatrice: Ilaria Cravero



