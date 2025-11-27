Alba, debito fuori bilancio per il canone energia: chiarite in Commissione le partite arretrate

Nella seconda parte della seduta del 25 novembre, la 3ª Commissione consiliare ha preso in esame il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla revisione del canone energetico connesso al contratto di servizi con Egea/Iren. Il contratto regola la fornitura di vettori energetici e la gestione degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali fino al 2041. Il confronto ha portato tutti i commissari riuniti a considerare “ineludibile” e "risolutivo" il passaggio deciso per completare la trattativa sul canone e stabilizzare i costi energetici del Comune per i prossimi anni.

Ripercorriamo la vicenda del contratto con Egea grazie al resoconto affidato ieri all’assessore a mantenimento, gestione ed efficientamento energetico delle infrastrutture comunali, Edoardo Fenocchio.

Tutto parte nel 2021, quando il servizio integrato di fornitura energetica per il riscaldamento e la gestione degli impianti degli edifici comunali viene posto a gara tramite project financing. Seguono l’affidamento, nel 2022, e l’avvio parziale del servizio, ma solo nel luglio 2024 si arriva alla firma formale del contratto.

Questo lungo iter ha generato l’origine del problema odierno: ci sono intese precedenti alla firma del contratto che vanno rispettate, rimborsando quanto dovuto. Se questo percorso appare intricato è perché in una certa misura è anomalo. Per chiudere il capitolo Egea si è fatto ricorso a negoziati e soluzioni di compromesso, che hanno reso necessario ricorrere alla misura del debito fuori bilancio.

Nel marzo 2025 il gestore, nella sua attuale forma societaria, ha infatti presentato richiesta di adeguamento del canone per la seconda annualità di gestione, per un valore iniziale di circa 700mila euro. In risposta, l’Amministrazione albese ha avviato un contraddittorio, fondato sul mancato allineamento degli indici e di alcuni altri parametri utilizzati alle normative, nel frattempo aggiornate, in materia di contratti pubblici.

Il negoziato ha portato a ridefinire gli importi dovuti per l'adeguamento del canone. Mentre per l’annualità 2024-2025 le somme sono state già coperte con la precedente variazione di bilancio, la partita relativa al periodo da luglio 2023 a luglio 2024, che ricade su un esercizio chiuso, priva l’Amministrazione della possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti contabili. Il debito fuori bilancio, relativo all'annualità già chiusa, ammonta a 345mila euro IVA inclusa, e sarà coperto attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Il ricorso a questo strumento serve a chiudere definitivamente il contenzioso sul canone, incardinando per i prossimi anni il servizio entro parametri economicamente sostenibili e aggiornati alla disciplina vigente.

Dai commissari di maggioranza, emerge soddisfazione per l’esito della trattativa: “Si tratta dell’atto finale di un percorso complesso. Il debito fuori bilancio non è una pratica ordinaria, ma l’aver raggiunto un accordo che conferisce vantaggio sugli anni futuri ne giustifica il ricorso”. Una posizione che vede allineata anche l’opposizione, che ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del lavoro portato avanti dagli uffici: “Il contesto energetico globale ha avuto oscillazioni fortissime. Il Comune, grazie agli uffici, è riuscito a ricondurre l’adeguamento del canone a condizioni migliori rispetto ai valori di mercato. Questo va riconosciuto come esito positivo di un lavoro di squadra”.

Sciolta la riunione, il riconoscimento del debito fuori bilancio passa ora al vaglio del Consiglio comunale, previsto per venerdì 28 novembre.