Alba, grande successo per il primo incontro di "In Comune" dedicato alle DAT

Si è svolto ieri, mercoledì 26 novembre, in Sala Riolfo il primo appuntamento di "In Comune", il nuovo spazio di scambio e confronto promosso dalle liste di maggioranza del Comune di Alba per mantenere vivo il dialogo tra amministratori e cittadini sui temi di attualità, politica e vita amministrativa.

L'incontro inaugurale, intitolato "Testamento biologico e futuro consapevole: confronto sulle DAT per capire, conoscere e scegliere consapevolmente", ha registrato una partecipazione numerosa, con la sala completamente gremita di cittadini interessati ad approfondire il tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento.

La dottoressa Mavi Oddero e l'avvocata Margherita Fenoglio dell'associazione HO CURA Onlus, introdotte dall'avvocata Sonia Grimaldi, hanno illustrato ai presenti la normativa vigente in materia di DAT e i delicati aspetti medici e psicologici legati alla manifestazione della propria volontà rispetto a questo strumento legale, che permette a ogni persona di esprimere anticipatamente le proprie volontà sui trattamenti sanitari.

Durante la serata, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di porre domande e ricevere risposte puntuali e approfondite. Il confronto si è svolto in un clima di dialogo costruttivo, mantenendo un equilibrio tra rigore tecnico e approccio umano. Le relatrici hanno evidenziato come la legislazione attuale ponga al centro del percorso di cura la volontà del paziente e la qualità della relazione medico-paziente, fondata su una comunicazione efficace e trasparente.

L'assemblea è stata arricchita dagli interventi del dottor Gian Piero Bianco dell'Associazione Luca Coscioni e dell'assessora alle Politiche Sociali del Comune di Alba, Donatella Croce. I loro contributi hanno portato all'attenzione del pubblico esperienze maturate in altri territori e hanno fornito informazioni sull'attivazione di commissioni mediche dedicate alla valutazione dei percorsi di accompagnamento al fine vita per i pazienti che ne fanno richiesta.

Le due associazioni hanno distribuito materiale informativo consultabile sui siti hocuraonlus.altervista.org e associazionelucacoscioni.it , dai quali è possibile visionare e scaricare gratuitamente modelli esemplificativi di DAT.

Il nome "In Comune" racchiude un doppio significato: da un lato rappresenta la volontà di mettere in comune idee, esperienze e punti di vista; dall'altro richiama il legame con l'istituzione comunale, luogo dove il confronto può tradursi in proposte e azioni concrete per la città. L'iniziativa intende rafforzare l'impegno del centrosinistra albese nel promuovere una partecipazione attiva, consapevole e continuativa alla vita pubblica.

Si tratta di uno spazio aperto, al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini che desiderano contribuire con il proprio pensiero al dibattito pubblico. All'interno di questo contenitore verranno organizzati periodicamente incontri pubblici su temi come ambiente, diritti, politiche sociali e pianificazione urbana, con l'obiettivo di offrire strumenti di conoscenza e crescita civica.