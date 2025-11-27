 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 09:23

Alba, grande successo per il primo incontro di "In Comune" dedicato alle DAT

Sala Riolfo gremita per l'appuntamento inaugurale del nuovo spazio di confronto promosso dalla maggioranza comunale. Focus sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Si è svolto ieri, mercoledì 26 novembre, in Sala Riolfo il primo appuntamento di "In Comune", il nuovo spazio di scambio e confronto promosso dalle liste di maggioranza del Comune di Alba per mantenere vivo il dialogo tra amministratori e cittadini sui temi di attualità, politica e vita amministrativa.

L'incontro inaugurale, intitolato "Testamento biologico e futuro consapevole: confronto sulle DAT per capire, conoscere e scegliere consapevolmente", ha registrato una partecipazione numerosa, con la sala completamente gremita di cittadini interessati ad approfondire il tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento.

La dottoressa Mavi Oddero e l'avvocata Margherita Fenoglio dell'associazione HO CURA Onlus, introdotte dall'avvocata Sonia Grimaldi, hanno illustrato ai presenti la normativa vigente in materia di DAT e i delicati aspetti medici e psicologici legati alla manifestazione della propria volontà rispetto a questo strumento legale, che permette a ogni persona di esprimere anticipatamente le proprie volontà sui trattamenti sanitari.

Durante la serata, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di porre domande e ricevere risposte puntuali e approfondite. Il confronto si è svolto in un clima di dialogo costruttivo, mantenendo un equilibrio tra rigore tecnico e approccio umano. Le relatrici hanno evidenziato come la legislazione attuale ponga al centro del percorso di cura la volontà del paziente e la qualità della relazione medico-paziente, fondata su una comunicazione efficace e trasparente.

L'assemblea è stata arricchita dagli interventi del dottor Gian Piero Bianco dell'Associazione Luca Coscioni e dell'assessora alle Politiche Sociali del Comune di Alba, Donatella Croce. I loro contributi hanno portato all'attenzione del pubblico esperienze maturate in altri territori e hanno fornito informazioni sull'attivazione di commissioni mediche dedicate alla valutazione dei percorsi di accompagnamento al fine vita per i pazienti che ne fanno richiesta.

Le due associazioni hanno distribuito materiale informativo consultabile sui siti hocuraonlus.altervista.org e associazionelucacoscioni.it, dai quali è possibile visionare e scaricare gratuitamente modelli esemplificativi di DAT.

Il nome "In Comune" racchiude un doppio significato: da un lato rappresenta la volontà di mettere in comune idee, esperienze e punti di vista; dall'altro richiama il legame con l'istituzione comunale, luogo dove il confronto può tradursi in proposte e azioni concrete per la città. L'iniziativa intende rafforzare l'impegno del centrosinistra albese nel promuovere una partecipazione attiva, consapevole e continuativa alla vita pubblica.

Si tratta di uno spazio aperto, al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini che desiderano contribuire con il proprio pensiero al dibattito pubblico. All'interno di questo contenitore verranno organizzati periodicamente incontri pubblici su temi come ambiente, diritti, politiche sociali e pianificazione urbana, con l'obiettivo di offrire strumenti di conoscenza e crescita civica.

Si ricorda che sul territorio albese è attivo lo Sportello DAT, accessibile il secondo e il quarto giovedì di ogni mese su prenotazione al numero 393 0053475. Il servizio offre la possibilità di ottenere informazioni e consulenze da parte di un medico e di un giurista specializzati nella materia.

redazione

