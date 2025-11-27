Cinque nuovi nati a novembre: un mese da record per il piccolo comune di Monterosso Grana

Il Comune di Monterosso Grana, una comunità di circa 550 abitanti, è lieto di annunciare un dato che riempie di gioia e rappresenta una significativa inversione di tendenza per le aree interne: nel solo mese di novembre sono nati ben cinque bambini.

Per un piccolo comune di montagna, spesso chiamato a confrontarsi con lo spopolamento e il calo demografico, questo risultato assume un valore particolarmente importante. È un segnale che incoraggia e che fa pensare che qualcosa stia cambiando: quando le giovani coppie trovano un ambiente attento, accogliente e capace di offrire qualità della vita, scelgono di rimanere o tornare a vivere in luoghi più inclusivi, autentici e a misura d’uomo.

"Queste cinque nuove nascite rappresentano una felicità per tutta la comunità e confermano che Monterosso Grana è un paese vivo, capace di attrarre e sostenere le famiglie – dichiara il sindaco Stefano Isaia – È un incoraggiamento a proseguire con impegno nella costruzione di servizi, occasioni di socialità e progetti che guardano al futuro".

L’intera comunità accoglie con gioia i nuovi arrivati e rivolgere un caloroso benvenuto alle loro famiglie, con la speranza che questo trend positivo possa continuare e diventare un esempio per tanti altri piccoli centri delle nostre aree interne.