"Scarpe rosse" per dire no alla violenza: studenti e centro diurno Le Nuvole in piazza a Saluzzo

Martedì 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, alcune classi del liceo delle Scienze Umane Soleri Bertoni hanno accolto l'invito del centro diurno Le Nuvole di Saluzzo ad una manifestazione più o meno silenziosa e decisamente colorata per le vie del centro città, in particolare in via Gualtieri.

L'intento era quello di sensibilizzare la cittadinanza sulle situazioni di fragilità che possono interessare contemporaneamente la vita delle donne, delle persone con disabilità, delle persone straniere nel paese in cui si vive, generando situazioni di esclusione e di limitazione dell'accesso ai diritti. Simbolo della manifestazione sono state le scarpe rosse, che operatori e utenti del centro diurno hanno raccolto e colorato nei mesi passati, anche attraverso un incontro laboratoriale con le classi 4ªB e 4ªC.

Al termine di questa prima fase, il corteo, cui si sono uniti volontari, familiari e amici degli utenti del centro diurno, educatori e utenti della cooperativa Proposta 80, del progetto Care Leavers e del Centro Famiglie, si è diretto nel cortile della Caserma Mario Musso per un flash mob organizzato dalle classi 5ªB e 5ªC. Qui la danza, i colori dei teli sventolati dai partecipanti e le parole forti della canzone sono stati elemento di incontro festoso, ma anche di riflessione su una tematica di cui spesso si sente parlare solo nei fatti di cronaca nera.

L'attività ha inoltre dato continuità alla collaborazione tra scuola e centro diurno per i progetti di PCTO che lo scorso anno hanno interessato tre studenti delle attuali 5ªB, 4ªB, 4ªC, con l'intento di far conoscere la realtà del centro diurno anche ai compagni di questi studenti.

L'Istituto Soleri Bertoni vuole ringraziare tutti gli insegnanti ed assistenti alle autonomie, il personale scolastico e della Fondazione Amleto Bertoni, i commercianti di via Gualtieri per ogni contributo dato alla riuscita di questa manifestazione.