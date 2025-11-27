"Radici e Futuro": al CFP Cemon una mattinata dedicata a sostenibilità e innovazione

L'intervento di Luca Robaldo al CFP Cemon di Mondovì durante l’evento “Radici e Futuro: Conoscenza, Biodiversità e Sostenibilità”

Si è svolto presso il CFP Cemon di Mondovì l’evento “Radici e Futuro: Conoscenza, Biodiversità e Sostenibilità”, una mattinata dedicata alla presentazione dei progetti formativi e innovativi realizzati dagli studenti, con un forte focus sui temi dell’ambiente, dell’energia e della responsabilità sociale.

La giornata si è aperta con la presentazione delle attività sviluppate dagli studenti del CFP Cemon, testimonianza del lavoro svolto durante l’anno e della crescente attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione.

[GreenLab]

A seguire, sono intervenuti i responsabili dei principali progetti del centro: GreenLab, presentato da Massimo Dadone, nato grazie al Bando Percorsi di Sostenibilità 2024 – Misura 3 della Fondazione CRC, dedicato alla biodiversità e alle buone pratiche ambientali, E-Hi! Bus, illustrato da Valter Benzo, realizzato nell’ambito del Bando Percorsi di Sostenibilità 2024 – Misura 1 della Fondazione CRC, un progetto che promuove una mobilità più consapevole e sostenibile, e Solar Village, a cura di Nadia Carena, sviluppato all’interno del Programma europeo Erasmus+ KA2 – Partenariati Strategici per l'Innovazione, focalizzato sulle energie rinnovabili e sulla collaborazione internazionale.

[Solar Village]

Particolarmente significativa la presenza di una delegazione di studenti sloveni, partner del CFP Cemon nel progetto Solar Village, che ha portato un contributo internazionale alla giornata e favorito un prezioso scambio di idee ed esperienze.

L’evento si è concluso con la visita ai progetti, momento in cui studenti, docenti, ospiti e istituzioni hanno potuto dialogare direttamente, osservando da vicino i risultati delle attività presentate.

La direzione del CFP Cemon esprime un sentito ringraziamento alla Fondazione CRC per il contributo ai progetti GreenLab ed E-Hi! Bus e a tutte le istituzioni presenti, la cui partecipazione testimonia l’importanza di investire nei giovani e nella sostenibilità, unendo formazione, territorio e futuro.

[L'intervento di Elena Merlatti al CFP Cemon di Mondovì durante l’evento “Radici e Futuro: Conoscenza, Biodiversità e Sostenibilità”]

[L'intervento di Fabio Mottinelli al CFP Cemon di Mondovì durante l’evento “Radici e Futuro: Conoscenza, Biodiversità e Sostenibilità”]