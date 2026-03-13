"Coppia aperta, quasi spalancata" debutta a Cuneo: al Teatro Toselli il celebre testo di Franca Rame e Dario Fo

Sarà Cuneo a ospitare il debutto della nuova produzione teatrale "Coppia aperta, quasi spalancata", il celebre testo di Franca Rame e Dario Fo, in scena sabato 4 aprile alle ore 21 al Teatro Toselli.

Lo spettacolo nasce da un nuovo adattamento di Virginia Risso e Mirco Tosches, con la regia della stessa Risso, protagonista sul palco insieme a Matteo Bianco.

Attrice e regista molto apprezzata dal pubblico del territorio, Virginia Risso sceglie proprio il palcoscenico cuneese per presentare per la prima volta questa nuova messinscena di uno dei testi più brillanti, ironici e provocatori del teatro contemporaneo.

Protagonisti della storia sono Antonia e Michele: lei è una moglie tradita, stanca e ferita; lui un affascinante intellettuale progressista, abilissimo nelle parole ma molto meno nei fatti. È proprio Michele a proporre alla moglie la soluzione della "coppia aperta" per superare la crisi coniugale. Dopo un iniziale rifiuto, Antonia accetta la sfida. Ma cosa succede quando la libertà vale davvero per entrambi? Quando la moglie smette di soffrire e decide di riscoprire se stessa?

Tra dialoghi serrati, battute fulminanti e situazioni tanto grottesche quanto incredibilmente riconoscibili, lo spettacolo mette a nudo le contraddizioni dell'amore contemporaneo, l'ipocrisia dei rapporti di coppia e quel bisogno di possesso che spesso si nasconde dietro ideologie e buoni propositi.

Ne nasce un duello emotivo ironico e travolgente, in cui vittime e carnefici finiscono per scambiarsi continuamente di ruolo, trascinando il pubblico in una girandola di rancori, desideri e inattese rivincite.

Un classico firmato Franca Rame e Dario Fo che continua a parlare al presente con sorprendente attualità, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.