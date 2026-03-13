 / Eventi

Eventi | 13 marzo 2026, 11:46

Torna "Pasqua in corso Giolitti": artigianato, antiquariato e laboratori per bambini il 21 marzo a Cuneo

L'associazione 'La Nuvola' organizza la quarta edizione del mercatino sotto i portici: espositori da Piemonte e Liguria con oggetti unici e di qualità, e attività creative gratuite per i più piccoli nel pomeriggio

Il mercatino di Natale sotto i portici di Corso Giolitti, immagine di repertorio

Torna l'appuntamento primaverile con "Pasqua in corso Giolitti", il mercatino giunto alla sua 4ª edizione organizzato dall'associazione 'La Nuvola'. L'evento si terrà sabato 21 marzo, dalle 8 alle 18, sotto i portici del lato destro di corso Giolitti.

Per tutta la giornata i visitatori potranno curiosare tra i banchi di artigianato e antiquariato allestiti da espositori provenienti dal Piemonte e dalla Liguria, alla ricerca di oggetti unici e di qualità: il regalo originale per Pasqua o quel pezzo speciale per dare un tocco nuovo alla propria casa.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, spazio ai più piccoli con laboratori creativi gratuiti pensati per animare la giornata e coinvolgere le famiglie.

Per informazioni: Mauro 335 6687732 – Elisa 391 1182530.

