Torna "Pasqua in corso Giolitti": artigianato, antiquariato e laboratori per bambini il 21 marzo a Cuneo

Torna l'appuntamento primaverile con "Pasqua in corso Giolitti", il mercatino giunto alla sua 4ª edizione organizzato dall'associazione 'La Nuvola'. L'evento si terrà sabato 21 marzo, dalle 8 alle 18, sotto i portici del lato destro di corso Giolitti.

Per tutta la giornata i visitatori potranno curiosare tra i banchi di artigianato e antiquariato allestiti da espositori provenienti dal Piemonte e dalla Liguria, alla ricerca di oggetti unici e di qualità: il regalo originale per Pasqua o quel pezzo speciale per dare un tocco nuovo alla propria casa.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, spazio ai più piccoli con laboratori creativi gratuiti pensati per animare la giornata e coinvolgere le famiglie.