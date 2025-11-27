Cuneo, dal 15 al 19 il mercatino di Natale dell'associazione Donna per Donna

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, l’Associazione Donna per Donna organizza il mercatino di Natale nel quale verranno esposti manufatti realizzati da volontarie e sostenitrici associate.

Il mercatino verrà allestito dal 15 al 19 dicembre presso l’ingresso dell’ospedale in Via Michele Coppino, con orario dalle 9:00 alle 18:00; durante l'apertura sarà sempre presente una referente che potrà fornire tutte le informazioni necessarie circa l'attività che l'Associazione svolge. Il ricavato verrà destinato a donazioni all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e ad altre iniziative promosse dall’Associazione.

Nel contempo la segreteria informa la cittadinanza che l'Associazione Donna per Donna sarà chiusa dal 1° dicembre 2025 al 13 gennaio 2026 causa trasloco. Dal mese di gennaio 2026 l'Associazione sarà operativa nella nuova sede in Via F.lli Ramorino, 14 – Cuneo.

Per eventuali necessità, resta comunque garantita la possibilità di contattare le referenti ai consueti nn. di telefono: 333 8488593 - 366 2832102 - 333 7582556.