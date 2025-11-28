Fossano: alla seduta del Consiglio Comunale si attende un'interrogazione della minoranza sull'utilizzo del taser da parte della Polizia Locale

Questa sera, venerdì 28 novembre, in Sala Rossa del municipio, alle 18.30, si svolgerà il Consiglio Comunale di Fossano.

Dopo la presa d’atto dei verbali della seduta precedente del 7 novembre e le comunicazioni del sindaco Dario Tallone, si procederà a una variazione, la numero 11, al bilancio di previsione 2025/2027.

Secondo l’articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n.267 del 2000 si attuerà poi il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio per il rimborso di tributi.

Tra gli altri punti da discutere (degli 11 in programma) l’affidamento del servizio, dal prossimo 1 dicembre sino al 30 novembre 2030, della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, comprese le entrate derivanti da violazioni ai regolamenti comunali.

A seguire l’assessore Gianfranco Dogliani offrirà l’analisi del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2026-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, con una variazione da affrontare.

Vi saranno inoltre le approvazioni degli atti fondamentali e del budget economico 2026 e triennale 2026-2028 dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano.

Secondo un piano edilizio verranno poi ufficializzati una ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione e la creazione di due nuovi posti auto in via IV Novembre, 39, con la deroga di passi carrai in quel preciso tratto.

L’assessore Giacomo Pellegrino annuncerà inoltre le modifiche allo statuto della Fondazione Fossano Musica per la relativa approvazione.

Importante l’annuncio dell’approvazione del nuovo statuto del “Distretto del cibo e della frutta” e l’ufficializzazione della quota associativa annuale da parte di Fossano.

Per chiudere, sarà dato spazio all’interrogazione presentata tramite richiesta il 20 ottobre scorso dai consiglieri Mirella Brizio, Simona Ballario, Francesco Balocco, Lorenzo Cassine, Simone Chiapello e Paolo Lingua. Il quesito riguarda l’essere informati su dotazioni, formazione e procedure relative all’uso del taser, la pistola elettrica per stordire il malintenzionato da parte della Polizia Locale di Fossano.