Rotary Saluzzo: una lectio magistralis di Alessandro Profumo

Nell'ultima conviviale Rotary Saluzzo una vera e propria lezione magistrale di macro economia e finanza: quella del top manager Alessandro Profumo, già Amministratore Delegato di Unicredit S.p.a, Presidente Monte dei Paschi di Siena e Amministratore delegato di Leonardo.

Nel suo intervento ha dato particolare attenzione alla difesa e all’importanza per gli Stati Europei di essere una vera Comunità Europea coesa nelle decisioni e nelle strategie, per poter avere un peso nel contesto mondiale.

Personaggio stimato a livello internazionale nel grande gioco della finanza è stata una presenza prestigiosa per gli ospiti del Rotary Club Saluzzo che ha coinvolto sul tema della creazione di gruppi aziendali europei in funzione di finanza e difesa.

“Un tema quanto mai attuale visto il periodo storico che stiamo attraversando e di cui è grande esperto per l’ esperienza maturata sia nel settore bancario che industriale - evidenzia il presidente Rotary saluzzese Luigi Giulini Richard.

Non so come ringraziare il dottor Profumo per essere intervenuto come nostro ospite. Ci conosciamo sin da quando ero un ragazzo sui banchi di scuola con suo figlio e la sua presenza è stata davvero un regalo per me e il nostro club.

L’altissima qualità dell’intervento unita alla facilità di esposizione ha permesso a tutti noi di abbracciare temi così complessi , permettendoci poi nel dibattito che ne è seguito, di confrontarci con lui ipotizzando insieme gli scenari futuri".