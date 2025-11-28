Lavori tra via Boetto e via XXIV Maggio, Polo Civico Bra Domani: “Rifatti due volte in un mese, spreco e cattiva pianificazione”

I consiglieri comunali Tripodi e Panero

Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 24 novembre 2025, il consigliere Davide Tripodi, a nome del Polo Civico Bra Domani, durante le comunicazioni iniziali, ha preso la parola per informare il Consiglio sui lavori realizzati nel tratto dell’incrocio tra via Boetto e via XXIV Maggio.

Il consigliere ha preso atto che il 17 ottobre 2025, successivamente a un’interrogazione a firma di tutti i consiglieri di centrodestra nel Consiglio Comunale di settembre, era stata realizzata la segnaletica orizzontale nei pressi dell’incrocio, ormai completamente sbiadita o non più presente, accompagnata dalla risistemazione dello specchio stradale. Tuttavia, il 18 novembre 2025 — meno di un mese dopo — la stessa porzione di strada è stata asfaltata, con la completa cancellazione della segnaletica appena realizzata, per poi essere nuovamente rifatta il 20 novembre.

“Il Comune di Bra ha così tante risorse da permettersi di rifare lo stesso lavoro due volte nell’arco di poche settimane? — sottolinea Tripodi — Una migliore pianificazione avrebbe evitato sprechi di tempo e risorse”.

“Il Polo Civico Bra Domani chiede spiegazioni chiare sulla programmazione degli interventi effettuati in quell’area e sollecita che si risolvano finalmente le criticità che persistono da molti anni sulla piazzetta a lato di quelle vie, priva di illuminazione pubblica e con un manto stradale dissestato, per garantire sicurezza e decoro urbano” conclude il Polo Civico.