Premiate all’Itis Rivoira le migliori idee sulla sicurezza: studenti di Verzuolo vincono il concorso FIM-CISL

Roberto Lepori, segretario generale FIM-CISL Cuneo con il professor Massimo Peirone, responsabile dell'Itis Rivoira e gli studenti premiati

Si è svolta, nell’aula magna dell’Itis “Rivoira” di Verzuolo, la cerimonia di consegna delle borse di studio legate al concorso “Se ti fai male sul lavoro, non c’è un CTRL+Z”, iniziativa patrocinata dalla FIM-CISL Piemonte e promossa per il secondo anno consecutivo dalla FIM-CISL Cuneo.

All’incontro hanno partecipato Roberto Lepori, segretario generale FIM-CISL Cuneo, e Massimo Mana, segretario amministrativo della stessa organizzazione.

Durante gli interventi è stato evidenziato l’impegno del sindacato nel dialogo con le scuole e nella sensibilizzazione dei giovani sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A essere premiati sono stati Andrea Bianco e Marco Zhou, studenti della classe 5ª L dell’indirizzo informatico, autori del progetto risultato vincitore.

L’elaborato proponeva un’analisi accurata della sicurezza sul lavoro, mettendo in luce sia l’approccio degli studenti al tema sia una chiara attenzione agli aspetti normativi, elemento particolarmente apprezzato da Lepori, che ha sottolineato la qualità del lavoro svolto.

Il concorso mirava a coinvolgere gli studenti, futuri lavoratori, nella riflessione sui rischi professionali e sull’importanza della prevenzione, in un periodo in cui le notizie relative alle morti sul lavoro sono purtroppo frequenti.

Allo stesso tempo, l’iniziativa aveva l’obiettivo di avvicinare i giovani al ruolo del sindacato.

La borsa di studio assegnata ai due vincitori vuole riconoscere l’impegno dimostrato e ribadire l’attenzione del sindacato verso il mondo della scuola, valorizzando i progetti che promuovono consapevolezza, responsabilità e cultura della sicurezza.



