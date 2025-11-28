Alba Cheer al Nordic All Level di Göteborg: Titans in viaggio verso la Svezia

La stagione Next Up Now si apre con un’importante trasferta internazionale per Alba Cheer Titans: i team Youth Titans e Young Titans sono oggi in viaggio verso Göteborg, dove sabato e domenica scenderanno in pedana al Nordic All Level, una delle competizioni più prestigiose del Nord Europa.

Per il club albese si tratta del primo appuntamento agonistico dell’anno sportivo e coincide con l’avvio di una stagione unica nel suo genere: Alba Cheer gareggerà esclusivamente fuori dall’Italia, portando i propri colori e la propria identità sportiva in giro per tutto il continente. Dalla Svezia al Portogallo, dove a giugno si terrà The European Summit, uno degli eventi più attesi della stagione, i Titans rappresenteranno non solo la società, ma l’intero territorio di Alba e delle Langhe.

Oggi sono in viaggio 36 atleti, accompagnati da 5 membri dello staff, pronti a vivere un’esperienza sportiva e umana di grande valore. La trasferta in Svezia, oltra ad essere una gara, è un’occasione di crescita, di confronto con le migliori realtà europee e di condivisione della passione che anima i ragazzi e i loro coach.

I Titans si confermano veri e propri ambasciatori di Alba in Europa, portando con orgoglio il nome della città e dei territori di origine in ogni competizione internazionale. Impegno, disciplina, eleganza e spirito di squadra continuano a distinguerli e a rendere riconoscibile la loro identità sportiva ovunque vadano.

L’avventura del Nordic All Level segna l’inizio di un percorso che accompagnerà i team di Alba Cheer Titans per tutta la stagione, tra pedane, voli, emozioni e nuove sfide. Un viaggio sportivo che è anche un’occasione di crescita culturale e personale, vissuto con la consapevolezza di rappresentare una comunità intera.

Buon inizio di stagione ai team impegnati a Göteborg, certi che ancora una volta sapranno portare in alto il nome di Alba.