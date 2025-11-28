BOCCE / Posticipata al 3 gennaio 2026 la partita di campionato tra Saluzzo e Nus

A seguito istanza formulata dal sodalizio saluzzese, la partita della terza giornata di serie A bocce, specialità volo, Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo e Nus in programma sabato 29 novembre, è posticipata al 3 gennaio 2026, con inizio alle ore 14.
Considerata la convocazione da parte della Federazione, dell’atleta del sodalizio saluzzese, Nicolò Buniva, per la cerimonia della MB FIB Award, che si terrà sabato 29 novembre, a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.18b vigente del regolamento del Campionato di Società di Serie A (specialità volo), la Federbocce, ha acquisito la richiesta del sodalizio saluzzese.