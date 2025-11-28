CALCIO SERIE C / Il Bra fa visita al Forlì, cercasi continuità dopo la vittoria con il Pontedera

Il grande caos affligge il girone B della Serie C: dopo che sono state giocate quindici giornate arriva il primo clamoroso colpo di scena. Il Rimini, ultimo in classifica e già ampiamente penalizzato, è stato escluso dalla terza serie nazionale. La decisione è arrivata a seguito della richiesta di liquidazione volontaria deliberata due giorni fa dall'assemblea dei soci per un buco di oltre 4 milioni di euro a bilancio.

Rilevanti le conseguenze per le altre formazioni. È arrivata infatti la decurtazione di tutti i punti conquistati contro il Rimini. Il Girone B passa dunque da 20 a 19 compagini. Non solo. Mercato “riaperto” con i calciatori biancorossi immediatamente svincolati e liberi di accasarsi a nuove società.

Nella nuova graduatoria stilata dalla Federazione, il Bra occupa la 18ª posizione (ormai diventata penultima) con 10 punti (sarebbero stati 13 con la vittoria ottenuta a Rimini).

La squadra di Nisticò affronterà in trasferta domani, sabato 29 novembre, il Forlì, nono a quota 20, in piena zona playoff. Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì.

Il Bra arriva dall’importante vittoria di venerdì scorso contro il Pontedera (2-0 al “Sivori” con le reti di Di Biase e Dimatteo). I giallorossi proveranno dunque a bissare il successo ottenuto nell’ultima giornata, sigillo lontano dalle mura amiche che manca proprio dalla partita contro il Rimini (match diventato fantasma). Mister Nisticò dovrà far a meno del vicecapitano Matteo Pautassi: per lui si preannuncia un lunghissimo stop dopo che gli esami hanno evidenziato una la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro, a cui si aggiungono quella del menisco laterale e una lesione di basso grado del collaterale esterno.

Il Forlì arriva tra tre sconfitte consecutive, subite, nell’ordine, ai danni di Juventus Next Gen (1-0 per i baby bianconeri), Campobasso (2-3 per i molisani) e Pianese (3-2 a favore dei toscani sabato scorso). I biancorossi, allenati da Alessandro Miramari, cercheranno quindi di tornare alla vittoria che manca da quasi un mese. I forlivesi troveranno però sulla loro strada una squadra motivata e nettamente migliorata rispetto all’inizio della stagione. Si preannuncia una sfida emozionante ed equilibrata.

Due i precedenti tra le due formazioni, entrambi nella stagione 2013/14: all’andata, in Piemonte, vinsero gli ospiti con un pirotecnico 3-5, romagnoli che bissarono il successo al ritorno con un netto 4-0. I bookmaker danno favorita la squadra di casa (1.60), con la vittoria ospite che è data a quota 4.80.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 254 con telecronaca di Biagio Marco Liccardo) e su NOW.

La partita sarà diretta da Gabriele Totaro di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Cosimo Schirinzi di Casarano, quarto ufficiale Andrea Terribile di Bassano del Grappa e operatore FVS Francesco Tagliaferri di Faenza.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 6 dicembre, quando i piemontesi ospiteranno allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante il Campobasso. Fischio d’inizio alle ore 17:30.

In allegato la nuova classifica del girone B e il calendario aggiornato