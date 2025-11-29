Cuneo: al Donatello l'incontro "Sicurezza nei quartieri"

Martedì 2 dicembre, alle 20:45, presso la Casa del Quartiere Donatello, in via Augusto Rostagni 23/L, ci sarà un incontro pubblico dal titolo "Sicurezza nei quartieri", organizzato da Comitato di Quartiere Donatello, Comitato Quartiere Gramsci, Comando Stazione Carabinieri di Cuneo.

Il Comandante della Stazione Carabinieri di Cuneo, Maresciallo Maggiore Stefano Imperatori, tratterà i temi relativi al senso di insicurezza nei quartieri, le reti di vicinato, i comportamenti da tenere in caso di necessità, il funzionamento e l'utilizzo del Numero Unico Emergenze (NUE) 112, le differenze fra segnalazione e denuncia, le implicazioni dei reati minorili.

L'incontro è aperto a tutti i cittadini residenti nei Quartieri Donatello e Gramsci che hanno desiderio di interfacciarsi con i Carabinieri ed approfondire i temi legati alla sicurezza.