Sabato 13 dicembre porte aperte alla Scuola dell’infanzia Ribotta di Racconigi



Sabato 13 dicembre dalle 10 alle 16 si svolgerà l’open day presso l’Asilo Ribotta di Racconigi, scuola paritaria dell’infanzia aderente alla FISM Federazione italiana scuole materne

Sono invitati in particolare i genitori dei bambini e delle bambine nati nel 2023 fino ad aprile 2024 e che potranno iscriversi per il prossimo anno scolastico.

Si potranno visitare i locali di Via Priotti 2 e parlare con le insegnanti.

La scuola dell’infanzia paritaria Ribotta attiva dispone di tre sezioni con in media 18 allievi seguiti da tre insegnanti qualificate ed una assistente.

Due bidelle assicurano per tutto l’orario di apertura un supporto alle classi, nonché una continua pulizia dei locali.

La segretaria Enrica è a disposizione dei genitori tutte le mattine, per qualunque necessità.

“La scuola è dal 1854 un punto di riferimento di grande importanza per le famiglie e nell’ambito della comunità educante cittadina” dichiara il presidente Paolo Piglione - “Le famiglie che hanno iscritto i propri bambini presso la nostra struttura riconoscono serietà, impegno e professionalità da parte del personale nonché apprezzano l’ambiente a misura di bambino ed il clima familiare. Uno dei punti di forza é sicuramente l’orario che va dalle 7:30 alle 18 dal lunedì al venerdì ed un numero di giorni di apertura superiore a quello previsto dal calendario scolastico regionale, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie”

A fianco del percorso curriculare che segue le indicazioni ministeriali per la scuola dell’infanzia, ogni anno vengono attivati laboratori extracurriculari che spaziano dal gioco danza allo yoga all’arte terapia alle lezioni di avvicinamento alla musica, laboratori di riciclo e laboratori creativi.

Le rette di frequenza, flessibili e diversificate anche sulla base del reddito, comprendono anche il pasto per coloro che scelgono di uscire alle 13:30 o continuano con le attività pomeridiane che terminano alle 16.30. Spuntino di metà mattina e merenda sono inclusi.

I pasti sono preparati quotidianamente nella mensa interna dalla cuoca Maria Rosa con il supporto di Rebecca e seguono le indicazioni fornite dalla Asl CN 1 prediligendo verdure di stagione e piatti bilanciati.

Al pomeriggio l’uscita è prevista dalle 15:45 alle 16:30 per agevolare i genitori che hanno figli più grandi da prelevare presso altre scuole.

Le insegnanti, il personale ed il Consiglio di Amministrazione attendono tutti coloro che vorranno visitare la struttura non solo sabato 13 dicembre, ma anche durante le mattinate di dicembre fino a fine gennaio, previa prenotazione, in modo da poter mostrare a tutti gli interessati come si svolge la vita di sezione durante un giorno normale di scuola dell’infanzia.

Per informazioni: info@asiloribotta.it oppure via whatsapp al numero +39 328 4916171.

Numero fisso segreteria : 0172/85063