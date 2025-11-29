Saluzzo: "Scrivici una cartolina", Poste Italiane celebra l'iniziativa con uno speciale annullo filatelico

Poste Italiane partecipa all’edizione 2025 dell’iniziativa “Scrivici una cartolina”, che si svolgerà martedì 2 dicembre presso la Residenza Emanuele Tapparelli D’Azeglio, in via Cuneo 6 a Saluzzo , celebrando la giornata con uno speciale annullo filatelico figurato dedicato.

Il bollo speciale riporterà in legenda: “Scrivici una cartolina” – Edizione 2025.

Durante la giornata, nella fascia oraria 10–16, sarà attivo uno spazio filatelico temporaneo dove sarà possibile ottenere l’annullo, oltre a cartoline, prodotti e materiali filatelici.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 2 dicembre 2025, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale competente per i sessanta giorni successivi, così da soddisfare le esigenze dei collezionisti, e successivamente entrerà a far parte della collezione storico–postale del Museo Storico della Comunicazione di Roma.

Per ulteriori informazioni sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile consultare il sito dedicato alla Filatelia di Poste Italiane.