Un salto di qualità targato Laica

Ovunque nel mondo si registrano sprechi alimentari. Tutte le fasi della filiera sono coinvolte, dalla produzione e distribuzione sino al consumo domestico con impatti ingenti dal punto di vista economico, ambientale ed etico.

Solo in Italia ogni famiglia butta Kg e Kg di cibo principalmente prodotti freschi come frutta, verdura e pane. Conservare correttamente gli alimenti per rallentare il deperimento è una delle azioni virtuose che possiamo da subito mettere in pratica.

Che il “cibo conta” lo sa bene Laica, azienda specializzata nella produzione di piccoli elettrodomestici per la cucina e di sistemi di trattamento dell’acqua che può aiutare a risolvere il problema con la mini pompa per sottovuoto ricaricabile VT 3402, uno strumento perfetto per conservare cibi freschi come frutta, verdura, insalate, carne e pesca ma anche piatti già cotti e preparati.

E’ un gadget essenziale per la cucina. E’ caratterizzato da dimensioni ridotte. In pochi secondi elimina l’aria permettendo di conservare sottovuoto gli alimenti preservandone la freschezza.