A Ruffia torna il “Villaggio Empatia” domenica 30 novembre

Dopo il grande successo dello scorso anno, Ruffia si prepara ad accogliere, domenica 30 novembre, la seconda edizione del ‘Villaggio Empatia’, l’appuntamento che apre ufficialmente il periodo natalizio e riunisce associazioni, famiglie, bambini e visitatori in una giornata di festa. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Empatia, presieduta da Enzo Perna, insieme alla Proloco, ‘Il Chiosco”, al Gruppo ANA e al Comune di Ruffia.

‘Empatia’, nata proprio a Ruffia e ormai punto di riferimento per doposcuola, laboratori, estate ragazzi e attività dedicate a bambini e ragazzi, punta a replicare, e superare l’ottimo riscontro della prima edizione.

La giornata partirà alle 9 con l’apertura del villaggio e una passeggiata tra le vie del paese, addobbate con decorazioni create a mano dai volontari. Per tutto il giorno saranno presenti i mercatini natalizi con artigiani e hobbisti, mentre al Chiosco si potrà iniziare la festa con una colazione dolce o salata.

Alle 10 si terrà l’inaugurazione ufficiale del Villaggio Empatia e della Crusà, l’antica chiesa della Confraternita di Carità, finalmente restituita alla comunità dopo un lungo percorso di recupero.

(La Confraternita della carità i cui restauri saranno inaugurati durante la festa di Villaggio empatia)

Il sindaco Cristian Ruffino spiega: “La Crusà, posta nel centro del paese, è un edificio religioso di pregio storico, un tempo sede della Confraternita di Carità. Dopo un importante percorso di consolidamento strutturale, recupero e rifunzionalizzazione, siamo felici di restituirla alla comunità con l’inaugurazione del 30 novembre.

Il progetto - continua il sindaco - avviato nel 2014 durante il mandato dell’allora sindaco Giampiero Boaglio , oggi vicesindaco, ha visto negli anni successivi interventi continui grazie a contributi pubblici, fino ai lavori del 2025 che hanno interessato piazza Castello e l’esterno della Confraternita. Una svolta decisiva è arrivata nel 2022, quando Ruffia ha ottenuto dalla Regione Piemonte un contributo di 180.000 euro per il recupero della struttura, nell’ambito dei fondi destinati ai piccoli centri. Il finanziamento iniziale era invece arrivato tramite il progetto nazionale “Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati.

Sono molto soddisfatto – conclude Ruffino – del lavoro svolto da Empatia, Asilo, Proloco, Alpini e tutti i volontari. Grazie al loro impegno e al supporto degli sponsor, questa seconda edizione sarà nuovamente un successo”.

All’interno della Crusà saranno esposti per tutto il giorno i contest creativi di Empatia, dedicati ai mosaici delle scuole e ai presepi dei centri diurni, che il pubblico potrà votare. Nei giardini del castello, i ragazzi di Empatie Creative proporranno spettacoli teatrali continui.

Ricchissimo il programma per i bambini: dal “Fanta Luna Park” del mago Zapotek alla foto con Babbo Natale nella sfera gigante, dai giochi di una volta con Prezzemolo alla Ruota della fortuna, dalla lotteria dell’Asilo Emilia alla truccabimbi Mia Magic Colors, fino ai laboratori per creare biglietti di Natale. Ad animare il pomeriggio ci saranno anche il gruppo musicale “Gli Angeli di Savigliano” e il coro di Ruffia.

A mezzogiorno spazio allo street food delle associazioni locali, mentre alle 16 la giornata si chiuderà nella Crusà con la lettura della 'favola di Rodolfo' e un piccolo dono per tutti i bambini.



