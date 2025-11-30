SUPERLEGA / Lube-Cuneo 3-0, Battocchio: "Dobbiamo diventare la squadra che ancora non siamo" [VIDEO]

Nessun dramma e nessuna scusa. Non appartengono allo stile di Matteo Battocchio, e anche dopo la pesante sconfitta subita dalla sua MA Acqua S.Bernardo Cuneo sul campo della Lube, il coach biancoblù analizza con grande lucidità quanto accaduto.

Il 3-0 rimediato a Civitanova non lascia molto spazio alle interpretazioni e lo stesso allenatore lo riconosce fin da subito: il divario, in questa circostanza, è stato evidente. "No, rimpianto no, nel senso che la sconfitta è stata netta - afferma Battocchio - Abbiamo avuto delle opportunità nel primo set dove siamo un po' mancati in contrattacco. È chiaro che contro un avversario così, in casa loro, quelle opportunità devono andare bene.

Se non vanno bene, l’avversario ti batte. Per il resto, la sconfitta è stata netta: Civitanova è stata brava, ci ha messo sotto e ha controllato. Peccato il terzo set: siamo partiti molto bene, aggressivi, abbiamo provato a stare lì fino all'ultimo, ma poi è emersa la loro qualità".

Se il primo e il terzo parziale sono stati i più combattuti, qualcosa da salvare c’è. Lo conferma lo stesso tecnico: "Portiamo a casa la consapevolezza che dobbiamo avere ben chiaro cosa ci aspetta, il tipo di squadra che ancora non siamo e che dobbiamo diventare. È importante riuscire a far bene e vincere qualche gara in casa, anche contro squadre blasonate. Questo passa inevitabilmente attraverso il saper soffrire, saper giocare male, saper accettare che l’altro ti vada sotto".

Nonostante la lunga trasferta e il risultato, alcuni tifosi si sono presentati sugli spalti dell’Eurosuole Forum. La riconoscenza dell’allenatore: "I ragazzi che ci seguono sono straordinari. Quello che fanno per questa squadra, per questa maglia, per questo club è qualcosa di straordinario. L’avevano già fatto a Grottazzolina, l'han rifatto oggi. Trasferte lontane, e loro domani mattina vanno a lavorare… sono veramente straordinari. Peccato non essere riusciti a regalare loro almeno un set".

Ora, per Cuneo, arriva un doppio turno casalingo che potrebbe pesare nel percorso della squadra. Battocchio non si nasconde: "Ci prepariamo a battagliare. Prima di tutto dobbiamo recuperare energie, come anche Milano che arriva da noi giovedì. Giochiamo contro una squadra che ha un opposto di livello mondiale. E poi Verona, che non ha bisogno di presentazioni. Serviranno altre due grandi prestazioni come quelle viste finora in casa, aggiungendoci però qualcosina in più".

Cuneo torna dalla Marche con un carico di consapevolezza e la voglia di reagire subito. Il calendario propone una settimana calda: sarà il campo del palazzetto piemontese a dire se la squadra saprà trasformare la lezione di Civitanova in crescita reale.

LA VIDEOINTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: