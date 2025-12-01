Alla scuola dell'infanzia di Prazzo al via il laboratorio didattico M.E.C. "Mappe degli EcoComportamenti"

Con il nuovo anno scolastico l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira propone una nuova attività per le scuole dell’infanzia di Prazzo e San Damiano Macra, suddivisa in 3 incontri a carattere laboratoriale.

Si tratta di un percorso che ha come intento quello di creare e/o rafforzare la consapevolezza nei bambini che la conservazione e la cura dell’ambiente, in tutte le sue declinazioni (a casa, a scuola, all’aria aperta, durante l’attività sportiva, ecc) sono fondamentali per creare adeguate condizioni di vita.

Gli obiettivi specifici riguardano la applicazione di semplici comportamenti quotidiani che ogni bambino può esperire per migliorare il proprio ambiente.

Il primo incontro si terrà mercoledì 3 dicembre dalle 9.15 alle 11.15, presso la scuola dell’Infanzia di Prazzo.

Il laboratorio sarà tenuto dall’esperta Carola Cismondi.

Si svolgerà una lettura animata, seguita da attività laboratoriale di tipo pratico che si inserisce nel percorso didattico “M.E.C.: Mappe degli EcoComportamenti”.

La parte progettuale è stata realizzata nell’ambito del Progetto B.R.I.C.A. finanziato dal PNRR Ministero della Cultura M1C3. Misura 2, Investimento 2.1 – Linea di intervento B

Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di: Fondazione CRC all’interno del Progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e dalla Fondazione CRT all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira.