Ampia partecipazione alle letture animate in biblioteca a Vicoforte

Successo per l’attività di lettura animata in biblioteca a Vicoforte sabato mattina.

La volontaria Ebe Gazzera, nelle vesti di burattinaio, ha dato vita al gatto Zorba e insieme hanno letto il libro di Sepulveda “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”.

I bambini hanno seguito con attenzione e partecipazione le vicende di Zorba e Fortunata e nel laboratorio, seguito alla lettura, hanno potuto colorare e personalizzare un disegno con riportato l’insegnamento del libro: Vola solo chi osa farlo.

La direttrice, Sara Rossi, ringrazia Ebe e le volontarie Sandra, Francesca e Ivana che hanno collaborato alla creazione della scenografia e tutti i volontari della biblioteca che dedicano tanto tempo e tanta energia per trasmettere la passione per la lettura soprattutto ai più piccoli.

Sempre con l’obiettivo di riavvicinare alla lettura anche gli adulti, venerdì sera si è svolta la presentazione del romanzo “Il freddo nelle ossa” di Bruno Vallepiano, che dialogando con il giornalista Marco Turco ha analizzato particolari aspetti del protagonista, Mauro Bignami, spaziando dalla musica rock all’intelligenza artificiale.