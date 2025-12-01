Dogliani festeggia i suoi diciottenni: consegnate in sala consiliare le Costituzioni ai nuovi cittadini

Dogliani ha celebrato un passaggio simbolico ma profondo nella vita civile dei suoi giovani: venerdì 28 novembre, nella Sala Consiliare, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni del paese.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Raviola, ha voluto rimarcare il significato del gesto, che consegna ai nuovi adulti non solo un testo fondamentale, ma un invito a comprendere e vivere il senso pieno della cittadinanza. Nel suo intervento, il sindaco ha richiamato l’importanza dei diritti e dei doveri sanciti nella Carta, mentre l’assessora Sabrina Rolfo ha invitato i giovani a riflettere su due parole chiave: dignità e rispetto, cardini più volte richiamati nel testo costituzionale.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ragazzi e ragazze che nel corso dell’anno hanno raggiunto la maggiore età. Accanto a loro, le associazioni di volontariato doglianesi che contribuiscono ogni giorno alla vita della comunità: AIDO, AVIS, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Volontari del Soccorso e la Consulta Giovanile, recentemente costituita.